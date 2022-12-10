В Музее военной формы открылась выставка «Афганский излом»

В рамках военно-исторического форума «Афганский излом» открылась выставка с одноименным названием. Экспозиция посвящена развитию военной формы, знаков различия и снаряжения воинов Советской Армии периода военных действий в Республике Афганистан 1979-1989 гг.

Введение ограниченного контингента Советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан до сих пор приковывает к себе интерес. Проект нацелен на увековечение памяти о воинах-интернационалистах, защищавших в дали от Родины интересы Отечества. Важно сохранить память об этом и передать ее от поколения к поколению.

Впервые в таком объеме, представлены образцы военной формы, разработанной специально для ограниченного контингента Советских войск. Уникальные предметы из частных коллекций, иллюстрирующие быт воинов, неуставные элементы снаряжения, широко применявшихся военнослужащими в период ведения боевых действий Афганистане, ранее нигде не выставлялись.

В экспозиции представлены личные вещи, документы и фотографии воинов – интернационалистов качестве и наглядно демонстрирующие порядок ношения и использования тех, или иных предметов военной формы, знаков различия и снаряжения. Отдельная благодарность частными коллекционерам Игорю Карпову и Андрею Первушену за предоставленные экспонаты, ставшие частью экспозиции.

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