Выставка «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе» открывается в ЦТИ «Фабрика»

9 декабря 2021 года Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет коллективную выставку шведских художников и писателей под кураторством Андйеаса Эйикссона и Марии Линд «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе». На выставке будут представлены скульптуры, комиксы, видео, инсталляции, Youtube-канал, настоящая детская площадка, а также четыре текста, написанные специально для этого проекта; один из текстов выполнен в форме детской книги.

Андйеас Эйикссон. Зверёк-коробка

Художники и писатели: Петра Бауэр, Ида Бёрьель и Лу Хилларп, Андйеас Эйикссон, Анника Эрикссон, Дженнифер Хаяшида, Салад Хилоуле, Балзам Карам, Руно Лагомарсино, Бехзад Хосрави Нури, Катарина Пирак Сикку, Оливия Плендер.

Можно ли считать детские телевизионные передачи частью культурного наследия? Для Швеции — безусловно, если говорить о двух десятилетиях с 1965 по 1985 год. Выставка «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе» обращается к этому наследию через работы одиннадцати наиболее известных и значимых современных художников и писателей, живущих и работающих в Швеции. Они, как и детские телепередачи, объединяют истории и опыт из разных частей света и сфер жизни, привлекают внимание к этой части наследия и делают ее сложнее.

Анника Эрикссон. Kinderkultur

С конца XIX века воспоминания о детстве были одной из центральных тем в искусстве и литературе. Для тех, кто рос в Швеции в 1960 – 1980-е годы, телевидение – одно из самых ценных детских воспоминаний. Детские телевизионные передачи этого времени стали очень значимыми для культуры в целом и сформировали целые поколения.

Балзам Карам. Merely a memory vilse

Приоритетом в период расцвета государства всеобщего благосостояния, в т.н. «рекордные годы», защита прав детей и улучшение условий их жизни – в том числе за счет доступности качественных детских телепередач, которые транслировались на двух первых общественных шведских телеканалах. В конце 1960-х годов начали появляться новые темы, форматы передач и способы обращения к аудитории. В создании детских программ участвовали известные писатели, актеры и художники, и эти программы становились важными культурными событиями и предметом общественной дискуссии.

Бехзад Хосрави Нури. Professor Balthazar and the Monument to The Invisible Citizen Playground

Что могут сказать нам эти старые передачи сегодня, в мире, настолько отличном от прошлого? Кураторы поставили этот вопрос перед одиннадцатью художниками и писателями – и результатом стал проект «Теле-трамплин». Каждый из участников выставки работал с одной из детских телепередач, выходивших в эфир на шведском телевидении с 1965 по 1985 год. Эти передачи стали своего рода трамплином, ведущим к новым работам, созданным для этой выставки.

Катарина Пирак Сикку. Ággiid áigái

Для выставки были отобраны передачи, которые, благодаря политическому и культурному контексту, были значимы для Швеции и других стран: «Чебурашка и Крокодил Гена» (СССР), «Улица Сезам» (США), «Песочный человечек» (ГДР), «Профессор Бальтазар» (Югославия), «Газета басен» (Нидерланды), «Сунь Укун: Переполох в небесных чертогах» (Китай), «Жил-был…человек» (Франция) и «Крот» (Чехословакия), а также несколько известных шведских сериалов: «Пеппи Длинныйчулок», «Потерянный в блинчике» и «Девочки бунтуют».

Кураторы предложили художникам и писателям, участникам выставки «Теле-трамплин», проанализировать, прокомментировать или иначе ответить в своих работах на эти детские программы. Некоторые участники отошли от первоисточников, другие остались ближе к ним, очевидным образом отвечая на них и отсылая к ним зрителя. Среди тем, с которыми работают художники и писатели – сила мифа, работа памяти, невербальная коммуникация, цензура, стойкость культуры, двойственность милого и очаровательного. На выставке представлены скульптуры, комиксы, видео, инсталляции, Youtube-канал и детская площадка, а также четыре текста, написанные специально для этого проекта; один из текстов выполнен в форме детской книги.

Руно Лагомарсино. Starting with the past the change

Сегодня, когда границы закрываются, национализм набирает силу, а детская культура всё больше коммерциализируется, особенно интересно взглянуть на историю детского телевидения не просто как на часть культурного наследия, но и как на инструмент международного культурного обмена. Детское телевидение – во всяком случае, для Швеции – было настоящим плавильном котлом, в котором смешивались разнообразные культурные и политические отсылки, соединялись обе стороны «железного занавеса», встречались нейтральные страны и страны неприсоединения. Телевидение, таким образом, стало частью коллективных детских воспоминаний для тех, кто рос в самых разных частях света – даже там, где политические преграды все еще затрудняют культурный обмен такого рода. Этот период также примечателен тем, что именно тогда был брошен вызов традиционной логике «публика = граждане одного государства», и на экранах стали появляться международные проекты.

Салад Хилоуле. Sylwan still

Общественное телевидение в Швеции было исключительно государственным вплоть до конца 1980-х и выполняло одновременно три функции – развлекательную, социализирующую и образовательную. В то время Шведское телевидение (Шведская общественная телекомпания) относилось к детям как к грамотным зрителям, которым нельзя препятствовать в познании мира и его реалий (впрочем, считалось, что некоторый отбор информации все равно необходим). Сказки и художественный вымысел, рождение и смерть, дружба и ссоры, войны и лишения – всему находилось место, а голоса самих детей играли важную роль. Однако передачи нередко воспринимались как проблематичные – например, когда они использовались для продвижения западной историографии или политики левого толка. В то же время многие из упомянутых передач формировались под влиянием идей и ценностей, которые остаются актуальными для искусства и литературы сегодня, среди них – проблема устойчивого развития и гендерного неравенства.

Художники и писатели, участники проекта «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе» – это своего рода корреспонденты, которые изучают и перерабатывают отношение детского телевидения к широкой социальной проблематики: общественного образования, развлекательной культуры, потребления, гражданства и политических движений. Как эти идеи отражаются в искусстве сегодня? И как детская культура воспроизводится в социальных и иных медиа в наше время?

Завершит работу выставка 27 февраля 2022 года.

