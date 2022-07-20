На территории музея-заповедника «Зарайский кремль» пройдет международный музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода–2022»

Фонд развития Зарайского района и города Зарайска совместно с Подворьем «Зарайская слобода» 23-24 июля на территории музея-заповедника «Зарайский кремль» проводят международный музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода–2022».
По данным ведущего аналитического агентства России «ТурСтат» фестиваль «Зарайская слобода» в 2019 году вошел в тройку самых популярных фольклорно-этнографических фестивалей России. В этом году мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Московской области, Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Министерства культуры и туризма Московской области, администрации городского округа Зарайск.
Перед зрителями выступят специальные гости:
«ZventaSventana» (Россия) – обладатель Гран-при фестиваля «Зарайская слобода–2021», «Музыкант года» — 2019 по версии телеканала MTV Россия. Основу стиля группы составляет смешение фольклора с электронной музыкой, инди-попом, хип-хопом, нео-классикой;
Фрэнк МакГуайр (Шотландия) – лауреат Кельтской премии, лучший перкуссионист и флейтист в стиле шотландской народной музыки, «гений бойрана» по версии газеты The Times;
Конор Мюррей и группа «TripleCork» (Ирландия) – завсегдатаи ирландских праздников воссоздадут на фестивале драйв и атмосферу музыкального Белфаста;
Ваан Барсегян (Армения) – мастер игры на дудуке подарит незабываемые ощущения от прикосновения к звучанию этого национального инструмента, который ЮНЕСКО провозгласила мировым шедевром нематериального культурного наследия;
«АРГЫМАК» (Башкирия) – флагман музыки народов Востока. Коллектив успешно выступал в Великобритании, Германии, Франции, Чехии, Австрии, Испании, Турции. Представлял Россию на Международном этнофестивале «Вселенная кочевников» в Саудовской Аравии.
Русская аутентичная культура на фестивале будет представлена творческим объединением «Век» и ансамблем «Казачий кругЪ», ансамблем русской традиционной музыки «Ромода».
Концертная площадка фестиваля открыта и для молодых коллективов. На фестивале выступят Этофольклорно-этнографические ансамбли «Радуйся» (Брянск), «Волюшка» (Воронеж), «Казачья справа» (Волгоград), «Живая старина» (Красноярск), семейный дуэт сестер Елисеевых (Тюменская область), «Рада» (Москва), а также фолк- и этно- группы «Лави Нова» (Екатеринбург), «Старица» (Белгородская область), «Дуэт VDOME» (Москва).
На «Зарайской слободе» будет интересно всем – и взрослым, и молодежи, и детям.
В рамках фестиваля запланированы ярмарочные спектакли Петрушки, мастер-классы по игре на редких музыкальных инструментах (гуслях, калюке, варгане, окарине, калимбе, свистульках), архаичным техникам вокала, танцам, играм, ремеслу. Палитра интерактивных мастер-классов в этом году дополнена «Песенной поляной», «Частушкой», «Мужской и женской пляской». Мастер-класс «Ирландские танцы» будет вести Коннор Мюррей. Эксклюзивно на фестивале будет представлен проект «ЭтноКино», который познакомит детей и взрослых с творческими экспериментами современных документалистов и этно-мультипликаторов.
Рядом с воссозданным по сохранившимся чертежам драккаром (деревянной ладьей варягов-викингов) будет организована фотозона.
Подворье «Зарайская слобода» и гостеприимные кулинары партнера фестиваля кафе «Старый город» удивят гостей блюдами, приготовленными из натуральных продуктов местного фермерского хозяйства «Зарайская слобода».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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