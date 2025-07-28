В «Музеоне» откроется павильон «Экономика Москвы»

Принять участие в большой экономической игре, посетить лекции известных экономистов, экспертов и предпринимателей, получить практические навыки по управлению городом в интерактивной зоне – это и многое другое смогут гости павильона «Экономика Москвы», который откроется в парке искусств «Музеон» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Павильон расположится между Новой Третьяковкой и улицей Крымский Вал и будет работать ежедневно, кроме понедельников.

Центральный элемент павильона – масштабная иммерсивная игра, которая будет проходить все 45 дней работы форума-фестиваля. Перемещаясь по клеткам и выполняя увлекательные онлайн- и офлайн-задания, гости павильона смогут в простой и понятной форме разобраться в сложных экономических аспектах, узнать много нового об экономике столицы – одной из крупнейших городских экономик мира. В ходе игры участники будут зарабатывать виртуальную валюту, которую смогут обменять на стильные сувениры.

«Большой блок программы павильона – это образовательные мероприятия. Наша современная летняя площадка станет центром, где объединятся в эффективную коммуникацию город и его жители. Благодаря большому количеству лекций и мастер-классов от ведущих экономистов и финансистов, известных экспертов и предпринимателей, популярных блогеров экономика Москвы станет понятной и близкой для каждого, а ее роль в будущем столицы – очевидной. Любой посетитель сможет найти что-то интересное для себя: каждый день недели павильон будет ждать свою аудиторию», – рассказала Мария Багреева.

По вторникам будут проходить мероприятия для людей старшего возраста. Им расскажут о личной финансовой безопасности и финансовой грамотности, дадут советы по инвестициям и профессиональной самореализации. По средам – программа для экономически активных граждан, где будут обсуждать личные финансы, карьерные тренды и другие темы. По четвергам в павильоне ждут тех, кто только начинает интересоваться экономикой. Им объяснят базовые понятия и дадут практические советы. По пятницам для гостей павильона запланирована развлекательная программа с квизами и квестами. Субботы станут семейными днями: взрослые смогут послушать лекции о практическом применении экономических знаний в повседневной жизни, а дети – принять участие в игровых мастер-классах. По воскресеньям в павильоне будут проходить мероприятия для предпринимателей в разных форматах по широкому кругу вопросов — от запуска до масштабирования бизнеса.

В подкаст-студии павильона известные журналисты и блогеры обсудят вопросы экономики, предпринимательства и финансов. Их можно будет послушать как в реальном времени, так и на популярных онлайн-платформах.

В интерактивной зоне все желающие смогут сыграть в экономический VR-тир, подобрать профессию будущего, создать собственный цифровой аватар, попробовать свои силы в управлении городским бюджетом.

Для самых маленьких посетителей предусмотрена отдельная программа: возле павильона будет открыт красочный образовательный лабиринт, где в формате комиксов детям расскажут, что такое экономика и как она влияет на жизнь города.

В лаунж-зоне гостей ждут диджей-вечеринки под открытым небом и кинопоказы известных художественных и документальных фильмов, а также инновационная кофейня с бесконтактным сервисом.