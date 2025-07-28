На международном фестивале «Трапеция» установлен мировой рекорд

Артисты продемонстрировали самый массовый номер воздушных гимнастов: одновременно в нем приняли участие 54 человека. Гостей также ждали зрелищные шоу, бесплатные тренировки, мастер-классы, концерт и фотовыставка.

Международный фестиваль воздушных гимнастов «Трапеция», организованный при поддержке Правительства Москвы, впервые состоялся 24 июля. Он прошел на ВДНХ в рамках проекта «Лето в Москве». Гимнасты из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля представили зрелищные номера, объединив спорт и искусство. Среди участников фестиваля — ведущие российские коллективы, обладатели международных наград, в том числе артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

Главным событием стал мировой рекорд: 54 воздушных гимнаста одновременно исполнили самый массовый номер, превзойдя предыдущее достижение 2015 года. Тогда в Великобритании в номере приняли участие 30 атлетов.

Фестиваль открыли на главной сцене соревнования воздушных гимнастов-любителей. Затем зрители увидели уникальное шоу на шаре высотой 25 метров, которое представили атлеты из Италии. В своем выступлении артистка и ее ассистенты бросили вызов гравитации, выполняя сложные элементы и взаимодействуя с публикой.

Продолжили программу соревнования профессионалов, а после них на сцену вышли российские гимнасты с номером «Матис» и бразильская атлетка Габриэла Бретан с шоу «Лодка» на авторском воздушном снаряде. Израильские артисты исполнили номер «Двойная трапеция».

Вечер продолжили выступления звезд российской эстрады: Вани Дмитриенко, Мари Краймбрери, Niletto и группы «Пицца».

Зрители также смогли увидеть и другие зрелищные представления. Это, например, номер «Маятник» с противовесом, создающий иллюзию невесомости артиста, «Колесо смелости», где сальто выполняется без страховки на высоте 12 метров. Кроме того, работали тематические зоны «Турники», «Батуты», «Подкидные доски», «Полотна» и «Акробатическая дорожка». Желающие могли поучаствовать в мастер-классах по акробатике, воздушным полотнам, кольцам и слэклайну или совершить полет на трапеции.

На фестивале была представлена фотовыставка Валерия Кацубы «Воздушный полет. Гармония тела». Работы художника находятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде и коллекциях Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже. Экспозиция включала знаменитые фото «Физкультура», «Натурщики: классика и современность» и «Времена года. Мои друзья».