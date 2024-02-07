Проект «Стена» Евгении Васильевой (EVA). Время и вечность

Проект «Стена» создан художницей Евгенией Васильевой по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Главный герой этой доброй сказки преодолевает стену - препятствия и преграды, чтобы стать личностью, подобно любому человеку, сталкивающемуся с такой стеной на пути самоопределения. От выструганной из полена куклы до разумного существа Буратино проходит путь, на котором он встречается с добром и злом, друзьями и врагами, истиной и ложью. Герою приходится выбирать, и это формирует в нем характер, позволяет создать ему собственную идентичность. На полотнах - противостояние этих двух начал. Подчёркнутая контрастность работ помогает раскрыть этот антагонизм. Но в каждом зле содержится доля добра, а за добром могут стоять порочные помыслы. Выбор зачастую неочевиден. На картинах встречаются изображения одуванчиков, многие из них при внимательном рассмотрении оказываются чертополохом. А стебли с опасными массивными шипами, возможно, процветают роскошным бутоном.

В микрокосмосе выставки нашлось место и Стране чудес - переход из первого во второй зал является инсталляцией, изображающей денежное дерево. Однако, чем наполнены многочисленные мешочки, маркированные названиями премиальных брендов? Кажется, это древесная стружка - то, что оказалось лишним, от чего освободился Буратино.

На масштабном полотне во втором зале неожиданно появляется цвет - аллегория перехода в другой мир. Красные зерна граната символизируют очаг в каморке у папы Карло. Инсталляция «Тайна золотого ключика» является кульминационным акцентом в экспозиции.

Практически все полотна в первых двух залах выполнены с использованием digital art - изображение отрисовано в цифровом поле, распечатано и доработано маслом.

Переходя в следующее пространство по тесному коридору, мы будто отворяем золотым ключиком маленькую дверь за очагом и попадаем в мир детства, мечты и красок. Нашему вниманию предстают ранние работы художницы - яркие, объемные холсты, искренние и наивные. Все они выполнены маслом на холсте с использованием техники наложения объемных мазков, создающей впечатление трёхмерности. Традиционный метод живописи отсылает нас к чистым истокам.

Эта выставка - не только о преодолении стены как препятствия на жизненном пути к целям. Стена защищает человека от несправедливостей окружающего мира. Колючки и шипы, изображённые на полотнах во всех залах выставки - не столь помеха, сколь протекция, защита искусством индивидуальности и неприкосновенности человеческой личности.

Эта сентенция продолжена в пластических формах, содержащих шарообразное тело в различных ипостасях. Шар - излюбленный художницей символ незыблемости мироздания, он является ключевой фигурой во многих скульптурных работах Евгении Васильевой.

Монохромный видеоарт, который встречает зрителя ещё с улицы, демонстрирует постмодернистские идеи отрицания абсолютной истины - шары, катающиеся по траве, ассоциируются с неустойчивостью мира, его неоднозначностью и непостижимостью.

Видеоинсталляция в первом зале, в противоположность входной, наполнена цветом и звуком. За несколько минут проносится калейдоскоп жизненного пути - от рождения деревянной куклы, изображённого по подобию рождения человеческого ребёнка, и далее через препятствия, головоломки, удовольствия, битвы за выживание, сложности взаимодействия с обществом и самим собой, преодолевая стены, или укрываясь за ними. Через аудиовизуальные приемы художница вступает в диалог с такими творцами, как Сергей Параджанов (в звуковом сопровождении), Жак Перрен (в подводной сцене).

Следует вспомнить, что «Буратино» Алексея Толстого был создан по мотивам повести итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». Таким образом, произведения, представленные на выставке, являются ответом на новую версию сказки, сюжет которой, в свою очередь, был вдохновлён библейскими притчами и античными мифами - нарочитый симулякр, подчеркивающий тенденции и принципы современной культуры переосмысления ценностей.

Евгения Васильева - почетный член Российской Академии художеств, член Союза художников России. Благодаря образованию в области искусствоведения, теологии и юриспруденции, художница обладает многогранными знаниями и глубоким пониманием различных аспектов искусства. Персональные выставки проводились в Италии, Франции, во многих городах России. Евгения Васильева является лауреатом первых премий международных конкурсов в области графики и скульптуры и участником многочисленных фестивалей и биеннале в США, Швейцарии, Германии, Англии и других странах, ее творчество становится неотъемлемой частью международной художественной сцены.

Работы, представленные на выставке «Стена» раскрывают не только художника, но художника-искусствоведа, аналитика, исследователя и экспериментатора в технических средствах и приемах. В противовес искусству русского постмодернизма, для которого характерен диалог и преемственность опыта начала XX в., Евгения Васильева отрывается от него, умело нивелируя все контексты. В сегодняшнем мире это не просто важно. Обращение к простому и доброму сюжету через призму взрослого опыта помогает приоткрыть завесу, за которой спрятана вся сложность человеческой природы.