Найдены уникальные витражи, украшавшие павильон Латвийской ССР в 50-е годы на ВДНХ

Девять из семнадцати полихромных витражей, которые находились на главном фасаде павильона Латвийской ССР на ВДНХ в 50-е годы, идентифицированы в Латвии. До этого момента витражи, демонтированные со здания около 60 лет назад, считались утраченными.

Витраж «Даугавпилс», Даугавпилский краеведческий и художественный музей, г. Даугавпилс

Витраж «Кульдига», Даугавпилский краеведческий и художественный музей, г. Даугавпилс

Витраж «Орнаментальное пано с красной звездой», Даугавпилский краеведческий и художественный музей, г. Даугавпилс

Витраж «Вентспилс и мелиорация», Даугавпилский краеведческий и художественный музей, г. Даугавпилс

Витраж «Рига», гимназия г. Рига

Витраж «Музей», гимназия г. Рига

Важное открытие о местонахождении части витражей стало результатом работы исследователя ВДНХ Дмитрия Воробьева. Он проанализировал архивные и библиографические источники и выяснил, что в ходе перепрофилирования павильона в 1960-е годы, сопровождавшегося сменой экспозиции и глобальным изменением общего оформления, витражи не ликвидировали, а демонтировали и вывезли в Латвийскую ССР. Именно на территории Латвии они и находятся по сей день.

В поиске местонахождения витражей наряду с исследователем принимали активное участие латышские специалисты, искусствоведы, работники музеев, а также родственники мастеров, работавших в 1950-х годах над созданием оригинальных витражей. Все причастные люди отнеслись к поставленной задаче с большим интересом и доброжелательностью, что и дало в итоге положительный результат.

Как удалось выяснить Воробьеву в ходе поисков, четыре витража («Рига», «Музей», «Взморье» и «Университет») были отправлены в столицу Латвии — Ригу. Впоследствии, в 1987 году, в процессе реставрации русскоязычные названия сюжетов были заменены надписями на латышском языке. На сегодняшний день полностью сохранились центральные сюжеты в сборе. Они бережно забраны в короба, подсвечены и украшают стены библиотеки одной из гимназий Риги.

Еще пять витражей Воробьев обнаружил в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (г. Даугавпилс, Латвия). Три витража расположены в оконном проеме на лестничной клетке и великолепно сохранились (это витражи с сюжетами «Вентспилс», «Даугавпилс» и «Мелиорация»). Их внешний вид дает полное представление о художественном образе и цветовой палитре, о видах и гамме стекла, которое было использовано, о способе соединения фрагментов и примененных при этом материалах. Также в оконном проеме лестничного марша на чердак сохранился витраж с сюжетом «Кулдига». Часть боковых стекол со стандартным орнаментальным рисунком, к сожалению, утрачена, но основной сюжет сохранился, и его состояние практически идеальное. Поскольку в оформлении всех сюжетов использовались схожие типы обрамлений, которые полностью сохранились на других витражах, то воссоздание боковых стекол «Кулдиги» не будет представлять никакой сложности.

Последний витраж, находящийся в музее Даугавпилса, хранится на чердаке, это орнаментальное панно с красной звездой, изначально располагавшееся над входом в павильон. Сохранность данного витража также очень хорошая, отсутствует лишь одно маленькое стеклышко, и пока не найдена небольшая верхняя арочная часть.

Местонахождение остальных витражей на сегодняшний день неизвестно, но, возможно, в процессе дальнейших работ они также будут найдены. При этом следует подчеркнуть, что за счет найденных витражей, а также имеющихся фотоматериалов специалисты смогут воссоздать все 17 витражей — методически грамотно и идеально приближенно к оригиналам.

Павильон «Физика» построен в 1954 году по проекту коллектива архитекторов — А.Я. Айварса, В.И. Закиса и К.Я. Плуксне. Он расположен в самой глубине сквера Прибалтийских республик и занимает центральное место в его композиции. Шестнадцать тематических витражей установлены по обе стороны центрального входа и обрамлены офактуренным бесцветным стеклом. Орнаментальный витраж со звездой расположен над главным входом. Витражи были изготовлены по эскизам рижских художников Э. Цесниека, Г. Вилкса и А. Вилкинса. Техническое же исполнение было поручено Я. Бине и Э. Вейланду.

Надписи раскрывают сюжеты витражей: «Взморье» — пейзаж Рижского взморья, «Университет» — здание Латвийского государственного университета им. Петра Стучки, «Театр» — главный фасад Государственного театра оперы и балета в Риге, «Вентспилс» — старинный город Латвийской ССР, незамерзающий порт на Балтийском море, «Рига» — силуэт столицы республики на начало 1950-х годов, «Музей» — Государственный музей латышского и русского искусства в Риге, «Кемери» — город-курорт Латвийской ССР, здание санатория, «Лиепая» — портовый и промышленный город на побережье Балтийского моря, «Кулдига» — один из древнейших городов республики, «Кегум» — гидроэлектростанция вблизи Риги, «Цесис» — древний город республики, «Даугавпилс» — промышленный город Латвийской ССР, «Елгава» — один из индустриальных центров республики, «Мелиорация», «Совхоз» и «Колхоз».

С 2017 года в павильоне №5 «Физика» (бывший Латвийской ССР) продолжаются ремонтно-реставрационные работы. После реставрации, которая завершится в 2021 году, здесь разместится Центр комплекса городского хозяйства города Москвы.

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