«Голованов-гала»: Музей музыки подготовил специальную программу к 130-летию главного дирижёра Советского Союза

21 января 2021 года исполняется 130 лет со дня рождения Народного артиста СССР, главного дирижёра Большого театра (1948-1953), выдающегося советского музыканта и композитора Николая Семёновича Голованова (1891-1953). Специально к этой дате Российский национальный музей музыки представляет фестиваль «Голованов-гала», подготовленный при поддержке Министерства культуры РФ.

Фестиваль «Голованов-гала», который пройдёт с 21 января до 3 февраля, объединит серию крупных событий, среди которых выставка «Победный голос музыки» на улицах Москвы, цикл онлайн-концертов при участии Московского мужского камерного хора «Кастальский», Академического хора русской песни и солистов Большого театра России, а также виртуальные лекции и экскурсии о музыканте и его музее в Москве.

Выставка «Победный голос музыки»

Российский национальный музей музыки при поддержке ФГБУК «Росконцерт» подготовил выставочный проект «Победный голос музыки», посвященный главному дирижёру Большого театра СССР (1948-1953), выдающемуся музыканту и композитору Николаю Голованову и музыкантам Москвы в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция из 30 стендов уже украшает Архангельский переулок в Москве и будет представлена до 1 июня.

Три раздела выставки «Репертуар военных лет дирижера Голованова», «Военная летопись музыканта» и «Музыкальные сочинения Николая Голованова в годы Великой Отечественной войны» заново переосмысляют значение композиторов, музыкантов и исполнителей для Великой Победы, а также рассказывают о важной роли Николая Голованова в то время.

Редкие фотографии, воспоминания музыкантов, афиши, телеграммы и другие ценные артефакты из фондов Российского национального музея музыки позволяют не только рассказать о творчестве музыкантов на фронте или же о концертах, ставших подлинным триумфом русской музыки, но и обращают внимание зрителей на значение музыки, объединившую всю страну в 1941-1945 годы.

Цикл концертов «Голованов – гала!»

Цикл концертов «Голованов – гала!» посвящен Голованову-дирижёру. В программах прозвучат его редко исполняемые произведения – светские и духовные сочинения, романсы, обработки народных песен, фортепианная музыка – в исполнении заслуженных артистов и именитых музыкантов и коллективов: Московского мужского камерного хора «Кастальский», Академического хора русской песни, солистов Большого театра России (Агунды Кулаевой, Игоря Головатенко, Алексея Татаринцева). Онлайн-трансляции концертов будут доступны на портале «Культура.РФ», а также на официальном сайте и в социальных сетях Российского национального музея музыки.

21 января в 20:00 – «Голованов – гала!». Романсы и духовные песни;

25 января в 20:00 – «Голованов – гала!». Фортепианная музыка;

3 февраля в 20:00 – «Голованов – гала!». Романсы и народные песни.

Онлайн-лекции

22 января, 17.00 – «Знакомство с Музеем-квартирой Николая Голованова»

Приглашаем посетить Музей-квартиру Н.С. Голованова: вы услышите рассказ о выдающемся музыканте и увидите материалы, связанные с жизнью и творчеством этого удивительного человека, узнаете о Синодальном училище церковного пения, Московской консерватории, Большом театре России и Всесоюзном радио.

24 января, 13.00 – «Победный голос музыки»

Лекция познакомит с жизнью и творчеством Николая Голованова, его супруги, знаменитой оперной певицы Антонины Неждановой, и музыкантов Москвы в годы Великой Отечественной войны.

26 января, 17.00 – «Игра в 4 руки…»

Название лекции определили слова Николая Голованова о совместной игре на рояле с художником Михаилом Нестеровым для великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Вот как он сам вспоминал об этом на страницах своего дневника: «…Нигде так чудесно не звонили, как в Ростове. Озеро Неро, куда неслись по воде эти звуки, напомнило мне, как мы с М.В. Нестеровым играли в 4 руки на белом громадном рояле Николаевского дворца в Московском Кремле. И слушала нас великая княгиня Елизавета Феодоровна…». Эта встреча стала началом творческого содружества двух известнейших людей своего времени.

27 января, 14.00 – «Дом, в котором жили “звёзды”»

Уникальным местом на карте Москвы можно назвать Музей-квартиру Николая Голованова, которая сегодня входит в состав Российского национального музея музыки. Однако не менее уникален и сам переулок, в котором расположена квартира дирижёра, – здесь находится целый ряд интереснейших исторических зданий. Услышать историю небольшого переулка Москвы, который четыре раза менял свое название, узнать подробнее о доме, в котором жильцы всех 83-х квартир знали друг друга ещё до заселения, вы сможете на онлайн-лекции 27 января.

Ведущая – хранитель музейных предметов, научный сотрудник Музея-квартиры Н.С. Голованова Анастасия Нищак. Трансляции будут доступны на официальном сайте и в социальных сетях Российского национального музея музыки.

Для справки:

В центре Москвы, в доме артистов Большого театра, располагается музей русского дирижёра, выдающегося музыканта, композитора и педагога Николая Семёновича Голованова. В музейном пространстве в Брюсовом переулке размещаются экспонаты из уникальных художественных коллекций, которые собирал Николай Голованов: шедевры Василия Поленова, Александра Головина, Исаака Левитана, Михаила Нестерова и Константина Юона, предметы археологических раскопок, скульптурные изображения, предметы декоративно-прикладного искусства, красивая старинная мебель. Всё это — часть экспозиции музея Николая Голованова.

Николай Голованов внёс значительный вклад в музыкальное искусство нашей страны: он был Главным дирижёром Большого театра СССР (1948-1953), первым регентом Марфо-Мариинской обители, музыкальным руководителем оперно-драматической студии Станиславского, первым дирижёром Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета. Николай Семёнович был музыкальным руководителем Профсоюзного ансамбля песни и пляски, руководителем Государственного оркестра народных инструментов и руководителем Государственного большого духового оркестра СССР.

В доме в Брюсовом переулке дирижёр прожил около 20 лет, с 1935 по 1953 год. Именно на эти годы приходится его художественное руководство Большим симфоническим оркестром (с 1937 года) и Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радиокомитета (с 1948 года). Здание было построено в 1935 году специально для артистов Большого театра и возникло благодаря инициативе и активной деятельности Николая Голованова. Дирижёр, по собственному признанию, посвятил строительству и заселению дома пять лет жизни, будучи председателем кооператива по строительству здания. В дальнейшем Николай Голованов возглавил жилищный кооператив в нём. В этом доме находились квартиры многих выдающихся исполнителей, артистов Большого театра: Антонины Неждановой, Ивана Козловского, Марии Максаковой, Надежды Обуховой и многих других. В работе над проектом здания принял участие выдающийся архитектор Алексей Щусев.

В каждой из мемориальных комнат постепенно раскрываются разные стороны жизни и творчества Николая Семёновича, его увлечение искусством: в кабинете можно увидеть уникальные работы выдающихся русских художников, изображения известных музыкантов прошлого; в гостиной прослеживается тема женских образов — здесь располагаются женские скульптурные и живописные портреты; тематическая доминанта столовой – путешествия, здесь представлены картины выдающихся русских художников с видами Италии, Индии и России.

В выставочном пространстве посетители могут услышать уникальные фондовые записи с авторскими сочинениями композитора и записи произведений с участием Николая Голованова в качестве дирижёра, увидеть редкие архивные фотоизображения и услышать уникальные оцифрованные записи — все они размещены в специальном мультимедийном устройстве.

украли