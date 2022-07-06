В Новой Третьяковке прошел международный форум «Аполло»

4 июля 2022 года в здании Новой Третьяковки состоялось заседание Международного форума «Аполло». Интеграция экономики и культуры – одна из самых не простых тем для обсуждения, и именно ей была посвящена дискуссия. В ней приняли участие деятели культуры и представители бизнес-сообщества: Михаил Швыдкой – специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству; Зельфира Трегулова — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи; Ханс-Йоахим Фрай – художественный руководитель «Сириуса» ‐ Фонда «Талант и успех»; Виктор Ямпольский – Президент фонда «Мост Искусств»; Евгений Григорьев – председатель Комитета по внешним связям Санкт‐Петербурга; Дмитрий Ермиличев – Директор по связям с общественностью и органами власти ПАО «Юнипро»; Николай Троцкий – PR-директор Благотворительного фонда А. Усманова «Искусство, наука и спорт».

«Такого рода площадки очень важны. Они важны прежде всего потому, что это место встречи людей самых разных стран, разных профессий. Людей, которые твердо понимают, что искусство – это тот инструмент важнейший, который позволяет народам понятнее, активнее, результативнее общаться друг с другом», – отметил Михаил Швыдкой.

На заседании Форума «Аполло» говорили о способах поддержки искусства в непростых условиях. Отмена международных выставок, спешная подготовка новой программы, сложности с логистикой при возвращении экспонатов из-за рубежа. Эти проблемы, с которыми столкнулись российские музеи, требуют дополнительных сил и средств.

«Конечно, сталкиваемся с проблемами, связанными с тем, что сегодня практически не существует въездного туризма. Проблемами, связанными с тем, что сегодня достаточно сложно и дорого путешествовать, в том числе и по России. И, конечно, мы нуждаемся в поддержке бизнеса», – подчеркнула Зельфира Трегулова.

Форум «Аполло» учреждён Государственной Третьяковской галереей и Фондом поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств» под патронажем Министерства культуры Российской Федерации. Цель проекта – создание постоянной независимой площадки для многоформатного общения руководителей музейного сообщества и деятелей культуры с представителями бизнеса и власти.

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