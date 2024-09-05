В Международном аэропорту Внуково открылась фотовыставка «Скульптор Эрьзя. Избранное»

В Международном аэропорту Внуково открылся совместный проект авиагавани и Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. Фотовыставка посвящена деятельности фонда, а также биографии и творчеству одного из самых самобытных скульпторов XX столетия Степану Эрьзе.

Мастер известен своими работами из субтропических пород деревьев: кебрачо и альгарробо. Больше 20-ти лет художник прожил в Аргентине, где осталась объемная коллекция его работ в латиноамериканских музеях и частных коллекциях. Международный фонд искусств С.Д. Эрьзи вот уже почти 20 лет занимается спасением наследия скульптора от разрушения и забвения, популяризируя его творчество через собственные проекты по реставрации, ведет научную деятельность, а также создает уникальную коллекцию копий отреставрированных работ, приобретает и оригиналы. Все это можно увидеть в Москве в залах не так давно открывшегося «Эрьзя-Центра» (ул.Автозаводская, 1). Фонд недавно реализовал свои новые творческие инициативы — запустил брендовый «#ПоездЭрьзи» и экскурсию «Москва скульптора Эрьзи», которые были осуществлены при поддержке ПФКИ.

Фотовыставка «Скульптор Эрьзя. Избранное» состоит из 16-ти плакатов, которые позволяют пассажирам Международного аэропорта Внуково познакомиться как с фактами биографии скульптора, так и увидеть фотографии его скульптурных работ. Среди них — «Авиатор», «Портрет норвежской женщины», «Размышление», «Девочка из Филадельфии», а также совсем недавнее приобретение фонда — оригинал «Женской головки» 1949 года. Составитель проекта, куратор Анна Терентьева отобрала самые известные работы коллекции фонда.

Помимо произведений из дерева стенды демонстрируют фотографии мраморных скульптур художника. Известно, что Степан Эрьзя несколько лет прожил на Урале, использовал для создания произведений уральский мрамор.

«Степан Эрьзя был настоящим человеком мира. В разные периоды он жил в России, странах Европы, в Азербайджане, Грузии и Латинской Америке. Однако несмотря на широкую географию, в конце жизни все-таки вернулся в Москву, которую считал своим любимым городом. Скульптор связывал искусством разные страны, прославил Советский Союз и русскую художественную школу за рубежом. Именно поэтому открытие фотовыставки работ Эрьзи в терминале крупнейшего международного аэропорта очень символично. Надеюсь, многие москвичи и гости, приезжающие в столицу, откроют для себя творчество этого удивительного мастера», — отметил президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

Запуская этот проект, Международный аэропорт Внуково использует возможность продемонстрировать культурное наследие нашей страны, рассказать о выдающихся деятелях искусства и их уникальной роли в прославлении русской художественной школы за рубежом.

Стоит отметить, что экспозиция «Скульптор Эрьзя. Избранное» открылась на третьем этаже Международного аэропорта Внуково, недалеко от VIP-зала.