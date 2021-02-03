В областном музее народных художественных промыслов открывается выставка «Связь времен»

Московским областным музеем народных художественных промыслов подготовлена выставка «Связь времен» в рамках программы по популяризации народного искусства Подмосковья. Выставка включает в себя более 160 художественных произведений знаменитой династии художников из Жостово – Гончаровых-Беляевых и хронологически охватывает большой временной промежуток.

История Жостовского промысла восходит к началу ХIХ века, когда в ряде сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области) – Жостово, Осташково, Хлебниково, Троицкое – появились мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Возникновение жостовского расписного подноса связывается с фамилией братьев Вишняковых. Официально рождением Жостовской росписи принято считать 1825 год.

В годы первой мировой и гражданской войн производство подносов прекратилось и возобновилось вновь в 1920-е годы. Художники организовали несколько трудовых артелей – в Новосильцеве, Жостове и Троицком. В 1928 году товарищества объединились в артель «Металлоподнос». В 1930 году в деревне Жостово для новой артели было выстроено каменное здание. В 1960 году артель переименовали в «Жостовскую фабрику».

Параллельно с мастерской Вишняковых в 1830 году в деревне Жостово появилась художественная мастерская Беляевых-Гончаровых. Она активно работала и развивалась в контексте времени. У нее всегда был широкий ассортимент продукции – не только подносы, но и другие изделия: предметы для декоративного оформления интерьера, подарочные наборы, декоративные панно, броши, шкатулки, детская мебель, костюмы с яркой акриловой росписью.

Выставка «Связь времен» своим названием подчеркивает значимость традиций в народном искусстве. Когда меняется история страны, отношения между людьми, бытовые условия, художники, сохраняя семейные традиции, не прекращают творить. Экспонаты для выставки представлены художником Ларисой Гончаровой из семейной коллекции. Музей предметами из своих фондов только дополнил экспозицию.

Выставка «Связь времен» будет работать до 4 апреля 2021 года.

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