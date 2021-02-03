Игорь Евард презентовал клип на композицию «Starlight»

1 февраля 2021 года на официальном YouTube-канале композитора Игоря Еварда вышел новый клип на классический кроссовер «Starlight». Режиссером ролика стала основательница NASTROE, видеопродакшн – Марина Каныгина, а главные роли в музыкальном видео исполнили сам Евард и актриса Агата Нигровская.

«Когда я услышала синглы «Starlight» и «Time», то сразу поняла, что соглашусь сниматься в клипах. Это совершенно новый для меня жанр, но музыкой Игоря я прониклась практически с первых нот, – делится впечатлениями Агата. – Несмотря на то, что съемки происходили в жестких условиях, на площадке царила атмосфера всеобщей поддержки и теплоты, поэтому работать нам было приятно. Игорь оказался не просто талантливым человеком, но и очень интересным актером».

Напомним, что композиция «Starlight» на стихи англоязычной поэтессы Маргарет Плат вошла в дебютный EP Игоря Еварда «Rainbow Bridge». Мини-альбом состоит из трех классических кроссоверов «Rainbow Bridge», «Starlight» и «Time» в исполнении солиста Новой оперы и арт-проекта «Тенора XXI века» Сергея Писарева.

В августе 2020 года состоялась премьера первого клипа Игоря Еварда «Rainbow Bridge». Автором этого музыкального видео стала режиссер-клипмейкер Ирина Миронова.

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