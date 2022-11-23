В «Останкино» наградили победителей фестиваля  «Телемания» 

21 ноября 2022 во Всемирный день телевидения в концертном зале «Останкино» состоялась церемония закрытия Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания», учрежденного Институтом кино и телевидения (ГИТР). Мероприятие проводится при поддержке Международной академии телевидения и радио (IATR).

В 2022 на конкурс было подано 756 заявок из России (в том числе из Крыма, Урала, Донецкой и Луганской республик, Сибири и центральной части нашей страны), Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран. В рамках фестиваля прошли кинотеатральные показы в КАРО 7 Атриум и кинозале Институте кино и телевидения (ГИТР) и онлайн-показы, а также публичные мастер-классы представителей медиаиндустрии и закрытый Индустриальный день для номинантов фестиваля при поддержке телеканала RT.

Как отметил Юрий Литовчин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР), когда задумывалась «Телемания», эра интернета только начиналась, появлялись новые формы и форматы, каждый стал и производителем, и потребителем контента: «Мы для себя определили, что всё, что может быть показано на малых экранах, - это работы для нашего фестиваля. Именно поэтому программа “Телемании” отличается разнообразием видов и жанров».

Работы номинантов по достоинству оценили члены Профессионального жюри фестиваля: режиссер, Директор Центрального Дома кинематографистов Екатерина Головня, продюсер Дмитрий Рудовский, телеведущий Иван Базанов, режиссер, продюсер и телеведущий Павел Селин, режиссер, креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио Дмитрий Заслуев, режиссер Сергей Мац, оператор Евгений Савонин, секретарь по организационным вопросам МОО Союза кинематографистов России, генеральный продюсер компании «ФОРПОСТФИЛЬМ», председатель правления АНО «Лига творчества» Юрий Литвинов, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД) Римма Моисеева. Молодежное жюри составили студенты Института кино и телевидения (ГИТР).

На церемонии закрытия «Телемания» в адрес участников прозвучали напутственные слова от известных деятелей кино и медиаиндустрии. Президент жюри Екатерина Головня подчеркнула, что Институт кино и телевидения (ГИТР) на шаг опередил другие киношколы в своих студенческих работах. Режиссер и продюсер Илья Шерстобитов добавил, что для него ГИТР стал личной кузницей талантов. Режиссер и продюсер Мария Магронт-Ахвледиани в своем выступлении уточнила, что телемания – это страсть, не причиняющая никому вреда, отметила высокий уровень конкурсных фильмов и пожелала, чтобы количество «телеманов» только росло в геометрической прогрессии.

Наиболее ярким событием концертной программы «Телемании» стало выступление участников международного вокального шоу «Ты супер!» (НТВ).

В этом году, как отметили члены жюри, было сложно выбирать призеров, поскольку все работы достойны первых мест в своих номинациях. Гран-при «Телемании – 2022» досталось документальному фильму «Жил человек маленький» Марии Шаровой. Картина посвящена ведущему артисту Иркутского драматического театра Николаю Дубакову и рассказывает о его кропотливой работе над ролями, а еще о том, как в свободное время он мастерит деревянные игрушки в своем маленьком загородном домике на берегу.

Партнеры фестиваля также раздали свои специальные призы:

Диплом от Международной академии телевидения и радио (IATR) и Золотая медаль А.Г. Лысенко Глебу Протасенко, декану факультета журналистики, преподавателю Института кино и телевидения (ГИТР);

Специальный диплом от онлайн-магазина Misslo.com и брендов LO, JN (Дизайнер Jana Nedzvetskaya) – «Цыгане. Другие», реж. Лёля Елизаренко (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный диплом от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – «Готовые домашние задания», реж. Михаил Оборин (Гимназия №11 им. С.П. Дягилева г. Перми);

Специальный приз Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД) – «Квартет», реж. Никита Сташкевич (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

Специальный диплом от кинокомпании ФОРПОСТФИЛЬМ – «Жил человек маленький», реж. Мария Шарова (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный диплом от Подмосковного Союза кинематографистов России – «Сквозь темноту», автор Анастасия Колосова (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный диплом от ресурсного центра «Мосволонтёр» – «Записки киборга», автор Анастасия Колонина (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный диплом от Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России – «Геннадий у аппарата», продюсер Елизавета Толкач (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Специальный приз от Медиахолдинга «Типичная Москва» - интервью с режиссером фильма – «Там, где снег», реж. Даниил Лавендер (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный диплом от телеканала RT – «Жил человек маленький», реж. Мария Шарова (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный приз от Киностудии АМЕДИА - 50%-скидка на аренду павильонов, съемочного оборудования, костюмов и реквизита, мебели – «Там, где снег», реж. Даниил Лавендер (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный приз от SHOT TV - публикация фильма в эфире канала – «Геннадий у аппарата», реж. Илья Пономарев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Специальный приз от Time Out - интервью с режиссером фильма на первой полосе журнала – «Геннадий у аппарата», реж. Илья Пономарев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Специальный приз от информационно-аналитического издания «Cinemaplex» - интервью с режиссером фильма – «На Марсе классно», реж. Анна Петрик (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный приз от портала для молодых кинематографистов MovieStart - интервью с режиссером фильма – «Жил человек маленький», реж. Мария Шарова (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Сертификаты на фестивальное продвижение от компании CINEPROMO: «Луна сегодня не взойдет», реж. Давид Квирквелия; «Встреча», реж. Александр Мошковский; «На Марсе классно», реж. Анна Петрик; «Контактёры», реж. Анастасия Воронина.

Медиа-группа Артмосковия (ИД «Аксиос») по сложившейся традиции выступила информационным партнёром «Телемании – 2022».

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