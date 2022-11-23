27 ноября в Музее Москвы откроется выставочный проект «Я и город», организованный совместно с некоммерческой организацией «Колесо Обозрения». На выставке будут представлены работы 96 призеров всероссийского инклюзивного творческого конкурса «Я художник — я так вижу» и молодых авторов с ментальными особенностями — участников творческой лаборатории «Я и город», а также работы посетителей студий и резиденций Музея Москвы разного возраста. Пространство будет дополнено кинозалом и павильонами для мастер-классов, понаблюдать за которыми сможет любой желающий.

В экспозиции город предстанет с неожиданной стороны. Разнообразие техник, тем и сюжетов вовлечет зрителей в своеобразную игру по угадыванию знакомых мест и маршрутов. Миссия проекта связана с репрезентацией различных типов восприятия городского пространства и ощущения себя в городе.

Выставка расширяет представление о художнике и ломает стереотип о том, кто такой художник и кто им может стать. Многим в силу возраста, нехватки социальных связей или разных типов инвалидности бывает сложно встроиться в художественный процесс. Специфические типы визуального языка часто недооцениваются или оказываются за пределами экспозиционных пространств, при этом система искусства лишается интересных авторов.

«Через творчество мы способны делиться своим опытом и знакомиться с опытом других людей. Мы можем изменить свой взгляд, посмотреть на город совсем по-новому. На выставке много описаний художественных техник и мастер-классов. Большинство из них можно легко повторить и создать свои произведения о городе. Это не только выставка, но и приглашение к творчеству», — рассказывает сокуратор выставки Полина Жураковская.

В конкурсе «Я художник — я так вижу» ежегодно участвуют дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сестры в возрасте от 6 до 20 лет. В 2022 году на конкурс было принято более 700 работ со всей России. Лучшие работы были отобраны жюри из 32 ведущих музеев России, в их числе эксперты из ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея и Музея Москвы. Конкурс проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.

Лаборатория Музея Москвы и некоммерческой организации «Колесо Обозрения» «Я и город» позволила участникам освоить новые художественные методы: фотографию, коллаж, ассамбляж и инсталляцию. Занятия проводили российские художники Алексей Абанин, Ирина Корина, Олег Елисеев и Евгений Куковеров из арт-группы «ЕлиКука». Лаборатория проводилась в партнерстве с «Колесом Обозрения», РОО «Контакт» и с использованием гранта Благотворительного фонда социальной помощи и поддержки «Свет».

В студиях и резиденциях Детского центра Музея Москвы участники посещали занятия по графике, керамике, театральным практикам, а также создавали коллажи и архитектурные макеты. От художественных студий Музея Москвы участвуют проекты «Худкружок», «Свободное рисование», «Сказка Странствий», «Эфир», «Выразительные чтения», студия искусств «Классики» и керамическая мастерская «Плафон».

Во время работы выставки в Музее Москвы будут проходить бесплатные образовательные мероприятия для семей с детьми: творческие мастер-классы, паблик-токи, экскурсии и лекции, в том числе с переводом на русский жестовый язык.

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