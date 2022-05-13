ПЕРМЬ: Частная филармония «Триумф» встретит своё 6-летие двумя масштабными концертами

«Каждый год мы обстоятельно подходим к празднованию дня рождения, а в этот раз мы решили отмечать целых два дня. Два очень разных по музыке, но схожих по духу концерта, олицетворяют нас и тот путь, который мы проделали за эти 6 лет. Всегда немного разные и новые, мы будем очень рады видеть вас на наших праздничных концертах!», – говорит директор частной филармонии «Триумф» Мария Зуева.

Команда Частной филармонии «Триумф». Фото А. Чунтумов

Первый концерт 19 мая, это электроакустический мультимедиа проект «Стон Земли» который создадут наши большие друзья – Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и Центра электроакустической музыки Московской консерватории (ceammc). В проекте традиционные инструменты будут взаимодействовать с различными медиа – электроникой, видео и светом, а сами исполнители выступят, в непривычной роли, играя на различных объектах и специально созданных инструментах. Будет исполнена музыка современных композиторов А. Хубеева, Н. Попова, А. Поспеловой, Л. Чеккарелли и т.д.

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ)

«Нас часто спрашивают, что подарить Триумфу на день рождения, а для нас лучший подарок — это купленный билет и полные залы на концертах! Каждый билет – это наше понимание что мы делаем важное дело, что мы нужны!», – рассказывает арт-директор частной филармонии «Триумф» Аристов Сергей.

Группа «Хадн дадн»

А на следующий день, будет настоящий клубный концерт группы «Хадн дадн» (Москва) с мощным звуком и концертным светом и танцполом! Музыка «Хадн дадн» это микс синти-поп с фольклорными мотивами, взлетевшие во всех чартах в период карантина с песней «Мы сегодня дома». На концерте группа исполнит хиты с «Тайного альбома» и «Ностальгии», а также порадует новыми песнями.

«Дорогая Пермь! Мы не знаем, как будет дальше складываться жизнь, но 20-го мая окажемся впервые с тобой и приглашаем тебя на концерт-знакомство и концерт-единение. Оживимся, музыкой раскрасимся, словами и их значениями наполнимся, присутствию друг друга порадуемся, пустоте покажем фигу, грусти дадим дорогу, крику дадим свободу, песне — жизнь. Наш мистический отряд бытовых драм, острых чувств, ясных глаз едет к вам», — сообщают музыканты группы «Хадн дадн».

Планы на новый концертно-театральный сезон частная филармония «Триумф» объявит в начале лета.

Когда? 19 мая в 21:00 и 20 мая в 20:00. Подробности на сайте филармонии.

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