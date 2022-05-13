Более 230 событий пройдет в Москве в рамках акции «Ночь в музее»

21 мая в столице пройдет ежегодная акция «Ночь в музее», сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Большая часть событий состоится с 19:00 до 00:00. Изучить полное расписание и зарегистрироваться для бесплатного участия можно на официальном сайте.

«Участников “Ночи в музее” ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству. Всего запланировано более 230 событий. Свои программы в этом году подготовили свыше 110 площадок — музеи, усадьбы и культурные центры Москвы», — уточнила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Ночное «Царицыно» и пушкинский салон

Узнать, что такое стрит-арт и какую роль он играет в современной городской культуре, можно на лекции в Государственном Дарвиновском музее (улица Вавилова, дом 57) в 20:30. Слушателям расскажут, как зародился этот вид искусства, и познакомят с работами известных и начинающих художников. Зарегистрироваться можно на сайте.

Также в Дарвиновском музее подготовили световую видеомузыкальную инсталляцию «Живая планета». Она расскажет о зарождении и эволюции жизни на Земле. Зрители окажутся на бескрайних просторах саванны, окунутся в морскую пучину, взберутся на горные пики и увидят полярное сияние. 20-минутное представление будут показывать в 19:00, 20:30, 22:00 и 23:00. Билет можно бесплатно оформить на официальном сайте.

Прогуляться по музею-заповеднику «Царицыно» (улица Дольская, дом 1, строение 6) при свете фонарей и узнать о строительстве дворцово-паркового ансамбля можно на пешеходной экскурсии «Ночное “Царицыно”». Она начнется в 19:00, 20:30 и

22:30. Экскурсовод расскажет, как возводили Большой Царицынский дворец, и объяснит, почему в нем никто никогда не жил. Регистрация откроется 18 мая на официальном сайте.

Послушать классическую музыку приглашает Государственный музей А.С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12/2). В 21:00 там начнется концерт «Музыкальный салон пушкинского времени». Солисты государственного ансамбля «Орфарион» исполнят произведения композиторов XVIII века: Вольфганга Амадея Моцарта, Джованни Паизиелло, Франца Йозефа Гайдна, Осипа Козловского, Дмитрия Бортнянского, Алексея Жилина и других. В концерте примет участие заслуженная артистка России Яна Иванилова. Нужна регистрация.

Органная музыка и жизнь сословий в России до XX века

Музей сословий России (улица Волхонка, дом 13, строение 2) проведет в 19:00 и 21:00 квест для старшеклассников и студентов. В руках у участников окажутся фрагменты путевых заметок, составленных неизвестным гостем из прошлого. Юным исследователям предстоит погрузиться в ушедшие эпохи, чтобы узнать, где и когда побывал этот человек. Разгадав головоломки, ребята узнают много нового о традициях и укладе жизни разных сословий России до ХХ века. Регистрация по телефону: +7 495 691-93-78.

Посетить творческую встречу с заслуженной артисткой России актрисой Театра имени Маяковского Анной Ардовой можно в 19:30 в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» (улица Летняя, дом 1, строение 1). Она расскажет об истории заповедника, поделится воспоминаниями о работе в кино и театре и покажет несколько юмористических скетчей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

А в 21:00 в музее-заповеднике начнется встреча с актером и телеведущим Михаилом Полицеймако. Зрители узнают о его работе в кино и познакомятся с неизвестными фактами биографии артиста. Он также расскажет им о строительстве усадебного дворца. Нужна регистрация на сайте музея.

Послушать органную музыку приглашает Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии (Малая Грузинская улица, дом 27/13). Посетителям расскажут о строительстве храма и уникальном местном органе. Затем гостей ждет получасовой концерт. Запланировано шесть сеансов посещения собора, первый начнется в 22:00. Зарегистрироваться можно онлайн.

«Ночь в музее» — общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель — познакомить посетителей с музеями и выставочными залами Москвы и рассказать о лучших экспонатах. В ней примут участие городские, федеральные и частные музеи и картинные галереи, а также библиотеки, усадьбы, храмы и культурные центры столицы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.