Государственная Третьяковская галерея представила выставку «Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор. К 150-летию»

Алексей Щусев (1873-1949) – известен прежде всего как выдающийся архитектор. Таким он, безусловно, и был. Однако очень много времени и усилий Алексей Щусев посвятил музейной сфере. В здании Казанского вокзала он намеревался создать музей, посвященный строительству данного здания. Марфо-Мариинская обитель одно время служила реставрационными мастерскими Третьяковской галереи.

Графические работы, рисунки, документы – всё это можно увидеть в выставочных залах. Алексей Щусев был не только архитектором, но и первоклассным художником. Достаточно обратиться к его работам к созданию Марфо-Мариинской обители. Здание Западного фасада обители, орнаментальная роспись – Щусев был не только ярким представителем стиля модерн, «кудесником», как и Михаил Нестеров, чьи работы также представлены на выставке. Однако Алексей Щусев был еще и мастером сочетания разных стилей. Так, Казанский вокзал, строительство которого велось 30 лет, сочетает не только элементы древнерусского зодчества, но и обращение к башне Сююмбике.

Но не только Алексей Щусев приложил руку к созданию Казанского вокзала, к росписям привлекали и знатных художников того времени: Александра Бенуа, Евгения Лансере, Зинаиду Серебрякову, Бориса Кустодиева. Их эскизы интерьеров вокзала – истинное наслаждение для глаз.

Выставка работает до 14 мая 2023 года.

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