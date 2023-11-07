Масштабным гала-концертом на сцене Красноярской филармонии завершился Фестиваль казачьей песни на Енисее. В нём приняли участие более 100 артистов из 5 городов России.

Творческие коллективы из Краснодара, Владимира, Улан-Удэ, Донецка и Красноярска выступали в городах региона с 31 октября по 2 ноября. Так казачьи песни услышали жители Канска, Бородино, Зеленогорска, Железногорска и краевой столице.

«Фестиваль объединил традиции и профессиональное казачье певческое искусство Сибири, Забайкалья, Центральной части и Юга России. Проект вызвал большой интерес у зрителей. Все концерты прошли с аншлагом, фестиваль посетили более 3 тысяч человек», – рассказала директор Красноярского государственного ансамбля песни «КрасА» и куратор фестиваля Наталья Боброва.

Кроме концертов в Краснояркой филармонии состоялся круглый стол «Казачьи песни и песни о казаках: между прошлым и будущим». Его участниками стали педагоги и студенты музыкальных учебных заведений Красноярска, а также художественные руководители и артисты коллективов – участников Фестиваля казачьей песни на Енисее.

Главным событием фестиваля стал гала-концерт 2 ноября на сцене Большого зала филармонии. Артисты Государственного Кубанского казачьего ансамбля «Криница», Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» имени Михаила Фирсова, Театра народной музыки и танца «Забава», Ансамбля песни и танца «Околица» и Красноярского государственного ансамбля песни «КрасА» объединились в сводный хор участников, чтобы исполнить песни «Русь называют святой», «Любо» и другие.

Организатор фестиваля – Красноярская краевая филармония при поддержке Министерства культуры РФ.

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