Более 400.000 просмотров собрали онлайн-трансляции первых дней Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова

Общее количество просмотров онлайн-трансляций событий двух первых дней Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В.Рахманинова превысило 400.000. Напомним, все события Конкурса транслируются онлайн на официальном сайте https://rachmaninoff-youth.com и в официальной группе Конкурса в социальной сети Вконтакте, а также на китайском портале Music Today.

«Та команда, которая приехала к нам в Великий Новгород — те замечательные юные коллеги, прекрасно осознают, что они уже победители. У нас нет ни первых, ни вторых, ни третьих премий, у нас, как минимум, дипломанты, лауреаты. Это то, что мы очень любим: когда после конкурса, я надеюсь, каждый из вас останется на этом святом для каждого артиста месте — на сцене. Сцена будет всегда в вашей жизни, я в этом уверен» — сказал на Торжественной церемонии открытия Конкурса художественный руководитель Денис Мацуев.

Напомним, Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова проходит с 21 по 26 марта 2023 года – в год 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова – в Великом Новгороде, в родном для композитора регионе.

Организацию и проведение конкурса осуществляет ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Правительства Новгородской области.

Фото – Евгени ЕВТЮХОВ

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