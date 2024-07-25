В подмосковном Зарайске впервые состоялся масштабный фестиваль, посвященный Достоевскому

В Зарайске впервые состоялся фестиваль-путешествие «Достоевский», гостей ждало более 50 событий, среди которых 6 собственных премьер. Фестиваль посетили 25 000 человек — жители города и зрители из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Организатором фестиваля выступило Правительство Московской области, художественным руководителем — народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.

В усадьбе Даровое под Зарайском жила семья Достоевского, и здесь, по воспоминаниям писателя, он был действительно счастлив. Фестиваль охватил весь город и его окрестности: усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осетр и главные туристические улицы стали местом проведения спектаклей, концертов, выставок и шествий.

Гала-событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди» Мурата Абулкатинова с Евгением Мироновым и Юлией Хлыниной и Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета. Музыканты исполнили элегии и вальсы Чайковского — романтическая, светлая музыка композитора сыграла в спектакле особую роль, усилив лирические мотивы дебютного романа Достоевского.

Юрий Квятковский представил премьеру спектакля на реке Осетр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека» — зрители узнавали героев различных произведений Достоевского, чьи образы проплывали по реке на плотах, танцевали под звуки оркестра и не хотели отпускать артистов. Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой», который прошел в стенах Зарайского кремля, так понравился зрителям, что для желающих проводились дополнительные сеансы — в планах города оставить его в постоянной программе музея-заповедника.

Красочные шествия уличных театров из Москвы, Суздаля и Санкт-Петербурга прошли на старинных улицах города, зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории, играли в игры 19-го века.

Популярностью пользовалась литературная программа фестиваля: в ответ на рассуждения вице-президента Российского общества Достоевского Владимира Викторовича и литературоведа, профессора СПБГУ Сергея Кибальника зарайцы с удовольствием делились историями о детстве писателя и городскими легендами. Писатель Александр Снегирев отметил, что именно здесь, в Зарайске можно ощутить, как сокращается дистанция между Достоевским и его читателем. В книжном магазине фестиваля больше всего покупали роман «Идиот», который входит в «великое пятикнижие» писателя, а среди детских изданий — «100 причин, почему плачет Лев Толстой» с текстами и иллюстрациями Кати Гущиной.

Масштабный и, вместе с тем, душевный фестиваль активизировал локальный бизнес и туристический потенциал города. Гостей встречали знаменитыми зарайскими коврижкой и баранкой и коломенской пастилой. Лакомства раскупили еще в первый день — ночью пекарям и кондитерам пришлось вновь приняться за работу. Для посетителей ярмарки разрезали несколько голов сыра «Юный Федор Михайлович», за 2 дня было выпито 120 литров душистого чая из самоваров. В дни фестиваля в гостиницах Зарайска и Коломны не осталось свободных мест, а гости, приехавшие издалека, возвращались и на следующий день.