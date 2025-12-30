Оплата публикаций

Завершились съемки комедийного детектива «Капитан Туман» с Михаилом Пореченковым

капитан туман - михаил пореченков
Фото: пресс-служба Иви

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и студия KIONFILM  сообщают о завершении съемок комедийного детектива «Капитан Туман» с Михаилом Пореченковым, Азаматом Нигмановым и Зоей Бербер в главных ролях. Режиссером выступил Сергей Филатов («Бар «Один звонок»), сценарий написали Олег Мастич, Андрей Шачнев, Антон Ковалевский, Егор Цветков и Владимир Боровой. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН».

Во время покушения на капитана Виталия Туманского случайно погибает его жена, и теперь капитан намерен любой ценой найти виновных. Чтобы сохранить место в полиции, Туманскому приходится заниматься текущими делами. В помощь капитану руководство назначает симпатичную девушку, старшего лейтенанта Суворову и участкового, недавно прибывшего в Москву с Севера. Несовпадающие по характеру герои вынуждены научиться работать вместе, чтобы раскрывать преступления и помочь капитану Туманскому в его личном расследовании.

В проекте также снялись Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, Ирина Чериченко, Анна Ардова, Дарья Урсуляк и Кирилл Гребенщиков. В качестве саундтрека была выбрана песня группы «Сектор Газа», которая добавляет комедии особенной атмосферы.

«Когда прочитал сценарий, сразу улыбнулся — это  лихая и очень смешная история. Мой герой, капитан Туманский, человек упрямый, характерный, с чувством юмора и своими странностями. Играть его — одно удовольствие: вроде бы детектив, а по сути весёлая комедия о том, как даже в самых серьёзных ситуациях не потерять себя и чувство юмора», — рассказал актёр Михаил Пореченков.

