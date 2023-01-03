В Полярных Зорях реконструируют модельную библиотеку

ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию здания Централизованной библиотечной системы города с учетом ключевых принципов модельного стандарта деятельности.

30 ноября президент России Владимир Путин провел прямой эфир с регионами, где в последние месяцы были достроены, отремонтированы или реконструированы важные социальные объекты. В том числе была открыта модельная межпоселенческая центральная библиотека в селе Баргузин Республики Бурятия. Развитие сети муниципальных библиотек как фактора повышения качества жизни стало одной из ключевых задач национального проекта «Культура». Для повышения качества библиотечного обслуживания в рамках проекта планируется создать порядка 660 модельных библиотек, чтобы повысить востребованность их услуг не менее чем в два раза.

Проектной документацией, рассмотренной экспертами региональной государственной экспертизы, предусмотрена реконструкция здания Централизованной библиотечной системы города Полярные Зори с учетом ключевых принципов модельного стандарта. Учреждение уже не первый раз участвует в различных инициативах, направленных на расширение библиотечной деятельности. Например, их проект «Зори на смартфоне», в основу которого легла идея создать своеобразный мини-экскурсионный гид для самостоятельных прогулок по городу, стал победителем первого в 2022 году конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Статус «модельной» библиотеке присвоили в 2022 году благодаря модернизации деятельности и творческому дифференцированному подходу к обслуживанию различных групп населения.

Библиотека занимает помещения бывшего детского сада на Нивском проспекте. Здание было построено в 1986 году по типовому проекту. В ходе реконструкции на первом этаже обустроят современные вестибюль и зону самообслуживания, гардероб, зал массовых мероприятий, помещения для проведения мастер-классов и коворкинга, кафе, игровую, зону отдыха, технические и вспомогательные помещения. На втором этаже предусмотрены зал чтения, зона свободного общения, краеведческий центр, библиографический отдел и другие функциональные зоны.

В здании также устроят навесной вентилируемый фасад, облицованный металлическими кассетами, отремонтируют подвал, кровлю, цоколь и отмостки, ливнестоки, частично заменят оконные блоки и выполнят другие необходимые работы.

Застройщик объекта – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори». Генпроектировщик – ООО «Северный морской проектный институт».

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