Мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности начал работу в музее-заповеднике П.И. Чайковского

В 2020 году Музей-запо­вед­ник П.И. Чай­ков­ско­го вошел в чис­ло побе­ди­те­лей кон­кур­са на уста­нов­ку муль­ти­ме­диа-гида с тех­но­ло­ги­ей допол­нен­ной реаль­но­сти на плат­фор­ме «Арте­факт» в рам­ках наци­о­наль­но­го про­ек­та «Куль­ту­ра».

Это поз­во­лит посе­ти­те­лям узнать мно­го ново­го об экс­по­на­тах дома, где П.И. Чай­ков­ский про­вел послед­ние пол­то­ра года сво­ей жиз­ни. Так­же про­грам­ма доступ­на на экс­по­зи­ции «Сим­фо­ния «Жизнь», посвя­щен­ной жиз­ни и твор­че­ско­му пути композитора.

Для это­го необ­хо­ди­мо ска­чать бес­плат­ное при­ло­же­ние «Арте­факт», зай­ти в него и ска­чать выстав­ку «Дом П.И. Чай­ков­ско­го», далее нажать кноп­ку «Допол­нен­ная реаль­ность» и наве­сти каме­ру устрой­ства на QR-код из путе­во­ди­те­ля, кото­рый мож­но полу­чить в мемо­ри­аль­ном доме на 1 эта­же. На экс­по­на­те появят­ся мет­ки с допол­ни­тель­ной инфор­ма­ци­ей, а аудио­гид поз­во­лит про­слу­шать исто­рию предмета.

На сего­дняш­ний день для рас­по­зна­ва­ния доступ­ны 40 экс­по­на­тов мемо­ри­аль­но­го дома ком­по­зи­то­ра и выстав­ки «Сим­фо­ния «Жизнь», сре­ди них под­но­ше­ния и подар­ки, кото­рые дела­лись ком­по­зи­то­ру, порт­ре­ты и фото­гра­фии его род­ных и близ­ких людей, лич­ные вещи Пет­ра Ильича.

В рам­ках наци­о­наль­но­го про­ек­та «Куль­ту­ра» музей-запо­вед­ник П.И. Чай­ков­ско­го стал пятым под­мос­ков­ным музе­ем, в кото­ром был при­ме­нен муль­ти­ме­диа-гид с тех­но­ло­ги­ей допол­нен­ной реаль­но­сти. На сего­дняш­ний день с помо­щью при­ло­же­ния «Арте­факт» мож­но так­же посе­тить музей-запо­вед­ник «Зарай­ский Кремль», Сер­пу­хов­ской исто­ри­ко-худо­же­ствен­ный музей, Музей­но-выста­воч­ный ком­плекс Мос­ков­ской обла­сти «Новый Иеру­са­лим» и лите­ра­тур­но-мемо­ри­аль­ный музей-запо­вед­ник А.П. Чехо­ва «Мели­хо­во».

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