Мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности начал работу в музее-заповеднике П.И. Чайковского

В 2020 году Музей-заповедник П.И. Чайковского вошел в число победителей конкурса на установку мультимедиа-гида с технологией дополненной реальности на платформе «Артефакт» в рамках национального проекта «Культура».
Это позволит посетителям узнать много нового об экспонатах дома, где П.И. Чайковский провел последние полтора года своей жизни. Также программа доступна на экспозиции «Симфония «Жизнь», посвященной жизни и творческому пути композитора.
Для этого необходимо скачать бесплатное приложение «Артефакт», зайти в него и скачать выставку «Дом П.И. Чайковского», далее нажать кнопку «Дополненная реальность» и навести камеру устройства на QR-код из путеводителя, который можно получить в мемориальном доме на 1 этаже. На экспонате появятся метки с дополнительной информацией, а аудиогид позволит прослушать историю предмета.
На сегодняшний день для распознавания доступны 40 экспонатов мемориального дома композитора и выставки «Симфония «Жизнь», среди них подношения и подарки, которые делались композитору, портреты и фотографии его родных и близких людей, личные вещи Петра Ильича.
В рамках национального проекта «Культура» музей-заповедник П.И. Чайковского стал пятым подмосковным музеем, в котором был применен мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности. На сегодняшний день с помощью приложения «Артефакт» можно также посетить музей-заповедник «Зарайский Кремль», Серпуховской историко-художественный музей, Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» и литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.