Концертно-просветительский проект сложившихся мастеров и творческой молодежи Московской консерватории начинает работу в Москве.

Проект «В пространстве классики. Сегодня, завтра – и всегда!» объединяет в сотворчестве сложившихся исполнителей, пребывающих в своем ярком артистическом настоящем, и студентов Московской консерватории, многообещающее творческое будущее которых только открывается. Вместе они обращаются к великому и вечному наследию мировой музыкальной культуры, представляя свои интерпретации в рамках концертных программ в жанре вокальных вечеров с фортепианными интермедиями. Программы сопровождаются лектором-музыковедом.

В концертном сезоне 2023-2024 в проекте участвуют мастера исполнительского искусства:

Мирослава ФЛЬОРЧАК (сопрано), Польша – Россия

Оперная и концертно-камерная певица, лауреат международных конкурсов.

Oкончила Музыкальную Академию им. Ф. Шопена в Варшаве (2009) и стажировку в Центре оперного пения Галины Вишневской (2013). Как артистка оперы раскрылась в сотрудничестве с музыкальным театром «Рома» и «Театром на Воле» им. Т. Ломницкого (Варшава, Польша), а также в сотрудничестве с Челябинским Государственным академическим театром оперы и балета имени М. И. Глинки, где в 2012 году дебютировала в опере «Жизнь за царя» М. Глинки в партии Антониды. Камерные программы и выступления певицы проходят в Концертном зале Варшавского музыкального университета им. Ф. Шопена, Концертном зале Польского радио, Еленёгурскей филармонии, Дворце Шустра (Польша); Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Российском Национальном музее музыки, Зеркальном зале Государственного института искусствознания, Государственном музее-заповеднике «Царицыно», Мемориальной квартире С. Рихтера и многих других. Обладает широким репертуаром, охватывающим период от эпохи барокко до XXI века; является исполнителем ряда мировых и российских премьер камерно-вокальных сочинений. Успешно сочетает активную концертную деятельность и преподавательскую работу; уделяет большое внимание просветительской деятельности и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

Екатерина МИШИНА (сопрано)

Оперная и концертно-камерная певица, лауреат международных конкурсов.

Окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных (2015). Принимала участие в мастер-классах ведущих артистов, в том числе, Народной артистки СССР, солистки ГАБТ Тамары Синявской. Ведет активную концертную деятельность и постоянно расширяет репертуар. Камерно-вокальное наследие западноевропейских и русских композиторов сочетается в ее репертуаре с партиями из опер В.А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини. Знаковым событием творческой биографии стало исполнение партии сопрано Симфонии № 9 Л. ван Бетховена в Большом зале Московской консерватории под управлением Народного артиста СССР Владимира Федосеева. Обращается и к современному репертуару, пропагандируя наследие ныне здравствующих композиторов. Интересны и эксперименты классической артистки, представляющей свои программы в пространстве Башни «Федерация» Москва-Сити на высоте 333 метра над Москвой. Принимает участие в просветительских и благотворительных концертах.

Творческое сообщество студентов Московской консерватории представляют в проекте лауреаты международных конкурсов, пианисты Ева Медведко, Алина Хабибулина, Мария Ткач, Марьяна Суслопарова, Дарья Личманова, Фиби Хана Крото (Корея), Тинхун Ляо (Китай), Ичуань Ху (Китай), Чи-Цзя Хуан (Китай), Юлия Нуртдинова, Мария Черная.

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