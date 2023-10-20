Популярный молодежный рэп-исполнитель KONFUZ презентовал новый трек: «Ой ой» — танцевальный сингл, который мгновенно поднимает настроение и заряжает жизненной энергией.

Легкие солнечные мотивы и зажигательные ритмы реггетона напоминают слушателям о беззаботных летних вечерах, проведенных в веселой компании. Неважно, какая погода за окном — с этой песней вы сможете ощутить тепло июльских дней и окунуться в мир радости и ярких латиноамериканских танцев. Согревайтесь в наступившие холода с помощью легкой и позитивной музыки вместе с KONFUZ и его новым треком «Ой ой» — подарите себе незабываемые эмоции этой осенью!

«Закружила голову ты мне,

Ой-ой-ой-ой.

Утонул я в твоей красоте,

Ой-ой-ой-ой.

Наши сердца будут на фите…»

KONFUZ — многообещающий рэп-артист музыкального лейбла Rocket Records, певец и автор песен с огромным творческим потенциалом. Музыка для исполнителя — не просто хобби или увлечение, а вся его жизнь, в которую он вкладывает свою душу. Несмотря на свой молодой возраст, KONFUZ уже достиг больших успехов в музыкальной карьере и стал одной из самых узнаваемых персон российского шоу-бизнеса. В 2023 году артист стал обладателем престижной музыкальной премии телеканала RU.TV в номинации «Кавер года» — жюри высоко оценили трек «Выше», созданный по мотивам одноименной песни Нюши.

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