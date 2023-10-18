На территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в Орехово-Борисово прошел фестиваль колокольного звона.

Фестиваль в Покровском храме проводится уже второй год подряд и собирает более 30 профессиональных звонарей из храмов Москвы и Подмосковья, с колокольни храма звучат московские, ростовские, архангельские и многие другие звоны.

В этом году фестиваль был приурочен к престольному празднику храма и 15-летию Московской Школы Звонарей под руководством Ильи Дроздихина.

Настоятель храма протоиерей Константин Харитошкин поблагодарил всех собравшихся в этот день звонарей, прихожан и любителей колокольного звона и отметил важность возрождения звонарских традиций, которые были чудом сохранены энтузиастами в советское время и переданы новому поколению звонарей, которые сейчас несут послушание в своих храмах. Также отец Константин поздравил Илью Михайловича и весь звонарский коллектив с 15-летием существования Московской Школы Звонарей и напутствовал на дальнейшие труды.

Илья Дроздихин отметил, что в основе каждого звона лежит многовековая традиция, которая передается от учителя к ученику, что русский колокольный звон - это молитва, которая звучит через колокола и отзывается в сердце каждого верующего.

Фестиваль проводился при поддержке Международного Союза Православных Звонарей и благотворительного фонда памяти преподобной Евфросинии Московской (г. Москва).

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