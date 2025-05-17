«Ты можешь всё»: Мария Володина отмечает 60-летний юбилей

17 мая 2025 года 60-летний юбилей отмечает интересная личность, неординарный человек, владеющий различными профессиями — балерина, педагог, руководитель и общественный деятель Мария Эриковна Володина. Её имя хорошо известно в мире российского балета — как на сцене, так и за её пределами. Знаменательную дату заслуженная артистка России, экс-солистка Большого театра, основательница и художественный руководитель Русской школы искусств и Колледжа «ГРАНДБАЛЕТ» встретит на сцене – в рамках грандиозного балетного вечера «Ты можешь всё».

Мария Володина — представительница балетной династии Володиных-Самохваловых, артистов, прославивших Большой театр в 1960-х годах. Окончив Московское академическое хореографическое училище (ныне МГАХ) в 1983 году по классу Г.К. Кузнецовой, она была сразу принята в труппу Большого театра, где прошла путь от артистки кардебалета до сольных партий. В её репертуаре — ведущие роли в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Баядерка», «Щелкунчик», «Сильфида» и других классических спектаклях. Мария Володина принимала участие в премьерах постановок Л. Лавровского, Р. Поклитару, Ю. Посохова, работала в оперных спектаклях, гастролировала по миру, выступая на сценах Великобритании, Японии, Франции, США, Италии и других стран.

Её профессиональный путь охватывает более четырех десятилетий. Помимо сценической карьеры, Мария Эриковна получила образование в сфере журналистики, педагогики, продюсирования и искусствознания — она окончила МГУ, Институт Русского театра, продюсерский факультет ГИТИСа, а в 2024 году завершила работу над диссертацией в Институте искусствознания. Она работала педагогом и балетмейстером в Аргентине, преподавала в Японии, снималась в театре и кино, сотрудничала с российскими СМИ, участвовала в модных показах и фотосессиях для ведущих журналов. Благодаря разностороннему опыту, Мария Володина сформировалась как уникальный культурный деятель, сочетающий сценическое мастерство, организаторский талант и академическую глубину.

В 2007 году Мария Эриковна основала Русскую школу искусств «ГРАНДБАЛЕТ», ставшую первой в России лицензированной частной балетной школой, а с 2023 года — профессиональным колледжем и Международной Академией Искусств. Под её руководством школа стала важной образовательной и культурной площадкой, объединившей традиции русской балетной школы с современным подходом к обучению. Сегодня выпускники «ГРАНДБАЛЕТА» побеждают в конкурсах, выходят на сцену с ведущими артистами страны и получают возможность продолжить профессиональный путь в хореографии.