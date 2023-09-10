В парке «Ходынское поле» открылась выставка, посвященная проекту Мэра Москвы «Искусство – детям»

В парке «Ходынское поле» открыалась выставка проекта «Искусство ̶ детям».Программа «Искусство ̶ детям» реализуется по инициативе Мэра Москвы С. С. Собянина и ставит своей целью поддержку и модернизацию детских школ искусств. Красочные информационные стенды покажут, что сделано к настоящему моменту.

А показать есть что! Так, специалисты в рамках проекта отремонтировали 159 зданий столичных школ искусств, причем для каждой школы был разработан собственный дизайн-проект в рамках единой концепции.

«Это действительно сказочная история, которая с нами произошла! Это огромный подарок Мэра и Департамента культуры города Москвы для юных учащихся. Родная школа, сохранив свои традиции, обрела индивидуальность, заиграла новыми красками», — отметила директор Детской музыкально-хоровой школы № 106 Инна Валова.

За период с 2018 года школы получили 12 750 новых музыкальных инструментов: концертные рояли и фортепиано, органы и клавесины, альты и электрогитары, маримбы и гусли, валторны и контрабасы, фаготы, бас-гитары. В это число входят и редкие инструменты: орган Viscount, рояль K.Kawai, арфа Lyon&Healy и Chicago Concertino, фагот Schreiber, дисклавир Yamaha. Также для занятий в школах искусств были закуплены графические планшеты, компьютеры, VR-очки с датчиками движения, профессиональные микрофоны, микшерные пульты, акустические системы, электронные музыкальные клавиатуры.

Детские школы искусств — основное звено в цепочке творческого образования, та самая точка отсчета, с которой начинают свой путь будущие звезды музыки или театра. По статистике, почти все учащиеся таких школ поступают в высшие учебные заведения, из них около 20-30 процентов выбирают творческие вузы по специальности. В 2022/2023 учебном году в московских школах искусств получали новые знания и развивали творческие способности почти 80 000 ребят. Юные музыканты приняли участие в 5 000 ведущих международных, всероссийских и городских конкурсов и получили 11 500 наград международного уровня. Такой успех во многом заслуга педагогов. Московские школы искусств могут по праву гордиться своим преподавательским составом: сегодня в школах искусств трудятся более 6 400 опытных преподавателей, среди них немало заслуженных и народных деятелей СССР и Российской Федерации.

«Хороший педагог влюбляет в свое дело. Мой инструмент — балалайка — душа русского народа. Именно благодаря любви к моему инструменту и поддержке преподавателя Юрия Юрьевича Стржелинского мне посчастливилось завоевать Гран-при на конкурсе грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства», — поделилась впечатлениями ученица Детской музыкальной школы имени В. Ф. Одоевского Анна Батова.

Увидеть результаты работы проекта «Искусство ̶ детям» можно будет до конца сентября.

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