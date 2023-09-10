У Ржевского мемориала Советскому солдату стартовала поисковая экспедиция

9 сентября на Ржевском мемориале Советскому Солдату - в филиале Музея Победы состоялось торжественное открытие поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Участие в мероприятии приняли около 200 человек. Среди собравшихся - поисковики из Москвы, Подмосковья, Урала.

«Ежегодная Вахта памяти проходит на Ржевском рубеже, на местах кровопролитных сражений 1941-1943 годов. После открытия мемориального комплекса подо Ржевом торжественный старт и завершение поисковой экспедиции традиционно проходит у подножия величественного монумента», - отметили в Музее Победы.

Участники церемонии возложили цветы и венки к памятнику Ржевскому солдату, а также побывали на экскурсии в музейно-выставочном павильоне. В филиале Музея Победы представлены с фотографии, фронтовые письма, рассказы, воспоминания участников Ржевской битвы.

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