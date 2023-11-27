В России начались съёмки нового комедийного сериала «Избранный»

Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания MEM Cinema Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») приступили к съемкам нового комедийного сериала «Избранный». Режиссером-постановщиком проекта выступит Дмитрий Губарев («Физрук», «Моя мама – шпион»), оператором-постановщиком – Дмитрий Шлыков.

Что будет, если в Государственную Думу Российской̆ Федерации депутатом изберут человека, который̆ совершенно не подходит для этой̆ роли? Именно так происходит в сериале «Избранный̆», в котором в Думу нового созыва от провинциального города Глебова едет скромный̆ инженер «НИИ Закат» Олег Тяпин.

Дмитрий Губарев, режиссер:

«Я люблю экспериментировать с разными жанрами, и поэтому проект «Избранный» так меня зацепил. Рассказать честную и простую историю про героя, который меняет свой мир и мир вокруг нас. Это ли не мечта режиссера! Мы расскажем с юмором о важных вещах. И, как мне кажется, это именно то, по чему истосковался зритель. Главную роль исполняет Илья Лыков. Я счастлив видеть этого прекрасного артиста у себя на площадке. Начало съемок всегда волнительно, но, когда в кадр первой же сцены вошёл наш главный герой, стало понятно, мы на верном пути и все получится!».

Главного героя, Олега Тяпина, стеснительного, робкого, законопослушного интроверта, который вовсе не желает быть депутатом, сыграет актер Илья Лыков. В сериале зритель увидит работу бывшего инженера на посту депутата: герой̆ пройдет все стадии развития и становления себя как нового человека, узнает взлеты и падения, будет отвергнут и снова влюбится. А самое главное – переживет массу комичных ситуаций, которые и позволят зрителю заглянуть за кулисы Государственной̆ Думы и понять, что в фигуре депутата нет ничего сакрального, так как политики - обычные люди, которые имеют право на ошибку, могут чего-то не знать, в чем-то заблуждаться, но также могут приложить максимум усилий и откликнуться сердцем, чтобы решить поставленную задачу.

Илья Лыков, актер:

«Многие считают моего персонажа обыкновенным Дураком. Если добрый – значит, точно дурак. Но не будем забывать, что колесо истории крутят именно они. Да и весь наш русский кинематограф, литература, даже фольклор крутятся вокруг геройства таких вот простых русских дураков. Иванушка, Женя Лукашин из «Иронии судьбы», Фарятьев, Веничка, Шурик - приятная компания. Олег Тяпин, или Тяпа, точно из неё. Я для себя придумал такой образ для истории Тяпы: что будет, если Маленький принц вернется не на ту планету…а в Госдуму? Посмотрим!».

Партнерами Ильи по площадке станут Ольга Лерман, Александр Лыков, Дмитрий Смолев, Евгения Добровольская, Артем Осипов, Нонна Гришаева, Камиль Ларин, Антон Даниленко, Ксения Теплова и другие.