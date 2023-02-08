«Живой» – лучший документальный фильм 2022 года выходит в прокат!

Война окружает Дмитрия Поштаренко повсюду. В пять лет он нашёл своего первого солдата во дворе дома. С тех пор Дмитрий постоянно участвует в поисках бойцов, погибших во время Второй мировой войны. Определяет личность погибшего, разыскивает его родственников, передает сохранившиеся вещи, воскрешая память о нем. Несколько лет назад Дмитрий решил создать образы без вести пропавших солдат в виде застывших во время боя скульптур. Теперь его окружают сотни новорожденных людей, в глазах которых немой вопрос: «Ради чего они умерли и зачем вернулись в этот искалеченный мир?».

В музее, придуманном Дмитрием Поштаренко, история разворачивается вокруг посетителей. Эпизоды военных действий, герои сражений и труженики тыла, созданные руками художников и реставраторов, погружают гостей экспозиции во времена Великой Отечественной войны. Посещая выставку, человек становится частью происходящего: вокруг танки, взрывы, поезда, самолеты и разрушенные дома, а между всем этим – борющиеся за жизнь фигуры фронтовиков с детально переданными эмоциями и будто живыми глазами.

Главный герой картины – Дмитрий Поштаренко, руководитель мастерской «Невский баталист», участник ООД «Поисковое движение России», автор историко-художественных трехмерных панорам и диорам.

Режиссер фильма – Константин Селин. Автор документальных картин «Верните мои руки» (2020), «Хроники неслучившейся революции» (2016), «Третья волна» (2021) и других фильмов. Выпускник Санкт-Петербургского университета кино и телевидения.

«Я делал этот фильм, шепотом приговаривая: “Никогда, никогда, никогда”. Я создавал его с любовью, и, надеюсь, что неравнодушные сердца тоже услышат эти тихие голоса на том конце хрупкого моста. О чем же они нам говорят и что за музыка играет там, под землей, залитой уже давно застывшим бетоном? Кажется, нам очень важно, особенно сейчас, услышать то, о чем нас просят те, кто тихо шепчет: “Никогда, никогда, никогда”», – говорит режиссер Константин Селин.

«Фильм “Живой” – произведение молодого кинематографического мастера. Художественные достоинства фильма выводят это произведение за пределы и документального жанра, предлагают это визуальное произведение читать и как книгу нового современного автора», – комментирует художественный руководитель фильма Александр Сокуров.

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