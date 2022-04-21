В России учреждена Ассоциация Музыкальной Индустрии

Лейбл «Первое музыкальное», продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение gazgolder основали новую общественную организацию ― Ассоциацию Музыкальной Индустрии (АМИ).

Российский музыкальный рынок, который за счет доходов от стриминга сумел адаптироваться к реалиям пандемии и, по прогнозам PwC, к 2024 года вполне мог достигнуть объема в 1 млрд долларов, оказался на пороге нового кризиса.

Ассоциация музыкальной индустрии родилась как ответ на стихийное стремление профессионального сообщества к консолидации в условиях ухудшения экономической ситуации в отрасли, особенно в связи с уходом из страны крупных лейблов и резким сокращением количества раскрученных каналов дистрибуции контента.

Главными целями организации стали выработка общей стратегии творческой индустрии для преодоления кризисных ситуаций, всесторонняя правовая и консультационная поддержка коллег, поиск путей взаимовыгодного партнерства с ведущими национальными компаниями из других сегментов рынка для развития российского музыкального стриминга.

«Сегодня, чтобы быть услышанными на национальном и международном уровнях, важно иметь единый “голос”», сильный и уверенный. Наша индустрия сформирована, мы готовы стать надежным партнером государства, максимально эффективно отстаивать интересы российского музыкального сообщества», — отметила Мария Опарина, генеральный директор лейбла «Первое музыкальное».

По мнению генерального директора творческого объединения gazgolder Николая Дуксина, «Ассоциация может упростить коммуникацию всех игроков музыкального рынка, способствовать быстрому принятию необходимых правовых и технологических решений по текущим вопросам. Индустрия большая, важно слышать всех, у кого есть предложения, чтобы работать лучше и эффективнее».

Объединение авторитетных участников музыкального рынка поможет индустрии выстоять, уверена соосновательница лейбла Velvet Music Алена Михайлова: «Сегодня как никогда необходима консолидация ключевых акторов нашей сферы. Аккумулируя силы, мы сможем удержать рынок, перестроить индустрию под сложившиеся реалии и найти возможности для развития».

Генеральным директором Ассоциации сроком на пять лет учредители избрали Валерия Дробыша, генерального директора лейбла StartUp Music и фестиваля Fox Rock Fest. Исполнительным директором назначен Коннов Дмитрий, управляющий партнер ZVONKO GROUP и исполнительный директор ZVONKO digital.

Членами АМИ могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в сфере производства, продвижения и дистрибуции музыкального контента. Высший орган управления ― общее собрание членов Ассоциации, которое будет проводиться ежегодно.

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