Дмитрий Коннов: «В 2022 году музыка, написанная дома на ноутбуке, стоит денег»

В творческом бизнесе развиваются не только новые технологии, но и способы привлечения инвестиций.

Музыканты, особенно начинающие, не всегда понимают, каким ресурсом они обладают. Их треки являются результатами интеллектуальной деятельности — нематериальными активами, которые могут принести реальную прибыль. Креаторы зачастую обесценивают свое творчество, вместо того чтобы отнестись к нему как к бизнес-проекту. В то же время Высшая школа экономики провела исследование, согласно которому только в Москве работает 113 000 креативных предпринимателей, которые зарабатывают около 4 трлн рублей за год, а их доля в ВРП города составляет 6,29%. Это в 1,6 раза больше, чем доля строительной отрасли, которая является одним из главных драйверов развития экономики. Выводы можно сделать самостоятельно.

Как сделать так, чтобы интеллектуальные права начали работать? Об этом на лекции «Как продвигать музыкальные проекты: секреты успешного менеджмента», прошедшей в бизнес-школе RMA, рассказали управляющий партнер крупнейшего музыкального конгломерата ZVONKO group Дмитрий Коннов, директор по маркетингу краудлендинговой платформы Ко-Фи для инвестиций в креативные индустрии Яна Пономаренко и певец, автор песен Алексей Исмаилов, известный под псевдонимом Dante.

«Чтобы начать продвигать проект, нужен менеджер, как минимум 100 подписчиков в соцсетях и финансовые вложения, которые потом начнут работать на вас, — уверен Дмитрий Коннов. — Я сам долгое время был генеральным директором Universal Music в России и знаю схему сотрудничества различных лейблов с артистами. Это примерно 60 на 40%: музыканту достается большая часть, однако есть риск потерять права на свои песни, особенно если он невнимательно читает договор. Вспомнить хотя бы историю некогда популярной группы “Пропаганда”, солистка и автор песен которой теперь не имеет права их исполнять. Сегодня есть альтернатива тому, чтобы “отдаться” лейблу: использовать новый способ поиска финансов — краудлендинг».

Пока онлайн-платформа Ко-Фи является единственной в России, которая занимается привлечением инвестиций именно в креативные индустрии. Проинвестировать проект на ней может любое физическое лицо, а вот чтобы получить деньги на его реализацию, креатор должен иметь статус юридического лица. «Оформление ИП — это в принципе очень важно, если вы хотите заниматься бизнесом, а не самодеятельностью. Без этого с вами не будет общаться ни один серьезный игрок музыкальной индустрии», — говорит Коннов.

Если ИП или ООО оформлено, с помощью краудлендинга можно привлечь до 10 млн рублей по средней процентной ставке от 15 до 25% годовых. Креатор заполняет подробную заявку на сайте, она проходит модерацию и оказывается на витрине проектов. Там ее изучают потенциальные инвесторы, которые могут ставить лайки. Когда артист видит, что интерес к нему возрастает, он открывает раунд финансирования, который может длиться 2, 7 или 30 дней. Если раунд завершен успешно, в личном кабинете появляются договора с инвесторами, которые подписываются онлайн, и креатор получает деньги. Затем он либо отдает сумму с процентами ежемесячно равными платежами, либо целиком по истечении установленного срока. Плюс в том, что автор сам выбирает процент, который он готов выплачивать, сумму и срок привлечения инвестиций.

«Заявка — это ваше “лицо”, питч-дек или самопрезентация, — говорит Яна Пономаренко. — Она должна быть подробной, продуманной, включать в себя пошаговый бизнес-план и грамотное позиционирование. Недавно в Сколково проходил курс, посвященный венчурным инвестициям. На одном из занятий авторам проектов было дано задание: представить их так, чтобы за три минуты заинтересовать инвесторов. Существует ложное убеждение, что их привлекает только недвижимость и другие материальные активы, но это не так. Сегодня многие люди, серьезно занимающиеся инвестициями, хотят диверсифицировать свой портфель креативными проектами».

«У меня уже два успешно реализованных проекта на Ко-Фи. С первым треком я пришел на платформу после того, как один лейбл сказал, что это плохая песня, не подходящая для российского рынка. В итоге она набрала 10 млн стримов, а общая монетизация составила более 25 000 евро. И все это началось с 300 000 рублей инвестиций, привлеченных через платформу», — рассказал Dante.

Одно из правил работы краудлендинговой платформы — необходимость оставить залог, если артисту нужно больше 300 000 рублей. Им является интеллектуальная собственность, которая уже приносит доход, — например, песня из бэк-каталога, клип или альбом. «Если The Beatles и The Rolling Stones для записи песен нужна была студия и оборудование, то сегодня, в 2022 году, музыка, написанная дома на ноутбуке, уже стоит денег. Пользуйтесь этим. В обмен на результаты своей творческой деятельности вы можете получить реальную сумму и вложить ее в свое дальнейшее продвижение», — резюмировал Дмитрий Коннов.

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