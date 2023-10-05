Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Республики Адыгея выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства культурно-образовательного центра в селе Красногвардейском. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Село Красногвардейское – административный центр Красногвардейского района, в котором проживает около 32 тысяч человек. Благодаря созданию нового культурно-образовательного центра все жители района смогут участвовать в культурно-массовых мероприятиях, развивать свои творческие способности.

В культурном центре будет размещена центральная библиотека, которая раньше находилась в ветхом здании 1947 года постройки. Кроме того, в центре планируется оборудовать детскую библиотеку, районный музей, а также Центр дополнительного образования для детей.*

Застройщик – МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Красногвардейского района». Проектировщик – ООО Проектный институт «АдыгеяГражданПроект».

Visited 1 times, 1 visit(s) today