8 июня в российский прокат выходит долгожданный фильм Тимоти Скотта Богарта «Рождение легенд». Это история успеха отца Тимоти, Нила Богарта, основателя культового звукозаписывающего лейбла Casablanca Records, который открыл миру самых ярких исполнителей 1970-х годов: KISS, Донну Саммер, Village People, Шер, Parliament и многих других.

В касте — Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, Глэдис Найт, Донна Саммер, Рон Айсли и другие. Производством картины занималась студия, снявшая «Волка с Уолл-стрит». Российская премьера фильма пройдет 31 мая в Москве в Барвиха LuxuryVillage.

Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть – большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки.

Casablanca Records — американский звукозаписывающий лейбл, основанный в 1973 году Нилом Богартом совместно с Сесилом Холмсом, Ларри Харрисом и Баком Рейнголдом в Лос-Анджелесе. Лейбл был образован после того, как четвёрка партнёров покинула звукозаписывающую компанию Buddah Records, получив финансирование от Warner Bros. Records для нового предприятия. Casablanca стал одним из самых успешных лейблов в 1970-е годы, выпустив альбомы таких исполнителей как KISS, Донна Саммер, Village People, Шер и Parliament. Одновременно подразделение Casablanca Filmworks занималось выпуском кинофильмов, в числе которых «Бездна» и «Полуночный экспресс».

Роль Нила Богарта в фильме исполняет герой Бродвея, номинант «Грэмми» и театральной премии «Тони» Джереми Джордан, а в актерском составе — как звездные Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, так и известные музыкальные исполнители Глэдис Найт, Донна Саммер, Рон Айсли и Джордж Клинтон, а также комики Себастьян Манискалько, Джей Фароа и Крис Редд.

Нил Богарт — это, конечно, псевдоним. Настоящее имя легенды звукозаписи — Нил Скотт Богатц. Он родился в центре Бруклина в Нью-Йорке, в семье Рут (Маркофф) и Эла М. Богатца. Его семья была еврейской. Вырос Богарт в Glenwood Houses, жилом комплексе в районе Flatlands в Бруклине. Слава пришла к Нилу далеко не сразу — до того, как он возглавил офис Cameo-Parkway Records в Мичигане, в 1960-х годах он был певцом, используя псевдоним Нил Скотт. После закрытия Cameo-Parkway правительством США за мошенничество с акциями в 1968 году Богарт возглавил Buddah Records. Уже тогда он стал одним из ключевых игроков рынка. Спустя 5 лет, в 1973 году, была основана легендарная студия и одноименный лейбл Casablanca Records, о котором идет речь в байопике.

Впервые о картине стало известно в далеком 2011 году. Тогда на роль Нила Богарта претендовал Джастин Тимберлейк. Он же, как предполагалось, станет продюсером фильма. А режиссером Spinning Gold мог стать Спайк Ли. Однако, спустя более 20 лет подготовки, кастингов и съемок фильм готовит к выходу на большие экраны сын Нила Богарт Тимоти Скотт Богарт.

Режиссер Тимоти Скотт Богарт о фильме: «Я уверен, что это невероятная история. Все, что вы увидите на экране, реально случалось с моим отцом. Все это — правда: и про мою маму, и про мачеху, и про всех моих родственников. Я подумал, что это невероятная история о том, откуда берется музыка и куда приводят мечты. Работая над фильмом, я понял, что комбинация этих двух вещей была действительно настолько мощной и могущественной! И как рассказчик, я больше всего на свете был счастлив, что могу рассказать это, потому что это мой отец».

«Название картины ссылается на несколько фактов из биографии моего отца. В свое время, будучи руководителем цирка, он выступал с номером, где раскручивал тарелки на палочках. Иногда у него в воздухе крутились сразу по 20 штук. Позже, когда он переключился на музыкальную индустрию, он делал то же самое, только с дисками музыкантов: он находил талантливого музыканта и делал все, чтобы его диски становились “золотыми”. По большому счету, “Spinning Gold” — это искусство одного человека, который безоговорочно верил в то, что для того, чтобы добиться успеха, необходимо кропотливо работать», — рассказывает Тим Богарт о названии фильма.

Джереми Джордан, исполнитель роли Нила Богарта: «Это было действительно круто! Мне невероятно повезло иметь доступ к людям, которые знали Нила Богарта так хорошо. Я прочитал десятки интервью, сотни страниц, рассказы о нем других людей из индустрии. Но что было действительно здорово, это — работа с Тимом Богартом. Когда мы начали работать вместе, я мог чувствовать все те мелочи, которые впечатляли его отца. Я постепенно начал вкладывать немного Тима в мою интерпретацию его отца. Это было похоже на “О, теперь я понял, я вижу, я вижу его в тебе”. Было действительно круто понять, кем он был, благодаря тому, что я работал с его семьей».

Музыкальным продюсером фильма выступил другой сын Нила – Ивэн Богарт, обладатель «Грэмми», автор хитов для Beyonce, Rihanna, Lizzo, Дженнифер Лопес и многих других; владелец крупной издательской компании Seeker Music; председатель крыла новых авторов песен и композиторов Академии звукозаписи. Саундтрек предоставляет зрителям уникальную возможность полностью погрузиться в музыкальную эпоху 1970-х годов и увидеть на большом экране с отличным звуком живой концерт легендарных исполнителей: Ohio Players, KISS, Parliament, братьев Айзли и других звезд сцены. Всего в официальном саундтреке — более 20 композиций, идеально сочетающихся с картинкой на экране:

«Last Dance» — Донна Саммер;

«Love To Love Ya Baby» — Донна Саммер;

«Bad Girls» — Донна Саммер;

«Dim All The Lights» — Донна Саммер;

«It’s Your Thing» — Братья Айзли;

«Oh Happy Day» — Edwin Hawkins’ Singers;

«Midnight Train To Georgia» — Глэдис Найт;

«Give Up The Funk» — Parliament;

«Mothership Connection» — Parliament;

«Ooh Child» — The Five Stairsteps;

«One Toke Over The Line» — Brewer & Shipley;

«Ain’t No Sunshine» — Билл Уэзерс;

«Lean On Me» — Билл Уэзерс;

«Who Is He» — Билл Уэзерс;

«Rock N Roll All Nite» — KISS;

«Shout It Out Loud» — KISS;

«Beth» — KISS;

«Yummy, Yummy, Yummy» — Ohio Players;

«Wooly Bully» — Sam The Sham & The Pharoahs;

«Ymca» — The Village People.

Международная премьера фильма, а также тематическая вечеринка с участием звезд с успехом прошли на Каннском кинофестивале в 2022 году. В российских кинотеатрах фильм будет выпущен 8 июня.

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