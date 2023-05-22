В России выпустят фильм о Григории Перельмане – великого математика сыграет Марк Эйдельштейн

Осенью 2023 года в российских кинотеатрах состоится премьера фильма «Витринный экземпляр». Биографическая драма российского режиссера Андрея Григорьева посвящена величайшему математику нашего времени — российскому ученому Григорию Перельману, доказавшему гипотезу Пуанкаре.

Математики по всему миру не могли доказать гипотезу Пуанкаре около века, в настоящий момент это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия. Съемки фильма приурочены к празднованию 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета – Григорий Перельман является выпускником СПбГУ (кафедра высшей геометрии). Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Главную роль в картине исполнит Марк Эйдельштейн («Праведник», «Страна Саша», «Монастырь», «Смычок»). Фильм сочетает в себе разные жанры – художественное повествование перемежается документальными вставками и интервью представителей академического сообщества. Для того, чтобы воссоздать разные этапы биографии Перельмана, съемочная группа во главе с Андреем Григорьевым больше 5 лет исследовала архивы, общалась с учеными-коллегами.

Съемки проходят в России и в Америке, поскольку там математик провел важный отрезок своей жизни. Картина исследует жизнь Григория Перельмана с юных лет. Во время подготовки к роли ученого Марк Эйдельштейн вместе с режиссером Андреем Григорьевым долгое время изучал личность Перельмана:

«Это действительно сумасшедшая ответственность – играть живого гения. Но я старался абстрагироваться и найти в себе «внутреннего Перельмана» – ведь если посмотреть на те редкие видео, которые удалось снять Андрею Григорьеву, можно заметить, что Григорию Яковлевичу все абсолютно безразлично, он очень отрешен, он всегда в своей голове, мыслями в параллельных мирах. Играть Перельмана – для меня как медитация, я тоже стараюсь отключаться от действительности, иллюзорной ответственности, окружающих обстоятельств и проникнуть в иные миры. Насколько это возможно».

Взрослого Григория Перельмана сыграет актер Дмитрий Галдин. Роль в «Витринном экземпляре» – его дебют в полнометражном кино. Генеральным продюсером картины выступила Алена Кремер — глава кинопродакшна Peak Media и маркетингового агентства DPG Russia. Алена продюсировала фильмы «Я худею», «Дракулов», «Хочу замуж», также она входит в топ-5 рейтинга главных женщин-кинопродюсеров России 2022 года по версии издания «Бюллетень кинопрокатчика».

«Рассказывать истории о наших выдающихся соотечественниках современным языком кино — самый лучший способ популяризации науки. Наш герой, Григори Перельман, — одна из главных загадок нашего времени, мировой научный феномен и кумир десятков тысяч молодых ученых. До нашей встречи режиссер Андрей Григорьев занимался разработкой фильма о нем больше пяти лет. Меня вдохновила его целеустремленность на пути к своей мечте – создании фильма о гении современности. Для меня это уже третий опыт подобного проекта, и мне нравится работать с режиссерами, которые с упорством идут к своей цели. Когда помогаешь реализовывать идеи, в которых сосредоточено так много таланта и силы, ты сам заряжаешься этой энергией», — считает Алена Кремер.

Андрей Григорьев — кинорежиссер, продюсер, сценарист. Окончил Екатеринбургский Государственный Театральный Институт. Дебютный документальный фильм «Балканская звезда» был награжден как «Лучший дебют молодого автора» на кинофестивале KUSTENDORF в Сербии. В 2014-2016 годах работал над документальным фильмом «ВАСЕНИН». Это история Николая Максимовича Васенина, ветерана Второй Мировой войны, кавалера ордена Почётного французского легиона. Фильм был презентован в Гарвардском университете в апреле 2015 года, в Ницце, в Орландо на World Peace Festival, в Нанте. Фильм внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО, программа памяти Мира. В прокат вышел в более чем 50 городах.

Григорий Перельман родился и вырос в Ленинграде, учился в Ленинградском государственном университете (ЛГУ, ныне СПбГУ) (математико-механический факультет), затем поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР, где после защиты кандидатской диссертации остался работать старшим научным сотрудником. В начале 1990-х годов переехал в США, где работал в разных университетах, однако через несколько лет, в 1995 (по разным данным в 1996) году, отказался от дальнейшего сотрудничества с академией в Штатах и вернулся в Санкт-Петербург, продолжив работать в Математическом институте и в одиночку трудиться над доказательством гипотезы Пуанкаре.

В 2002—2003 годах Перельман опубликовал в интернете три свои знаменитые статьи, в которых кратко изложил оригинальный метод доказательства гипотезы Пуанкаре. Однако вместо того, чтобы наслаждаться лаврами признанного научного гения, Перельман отказывается от премии в миллион долларов и уходит в добровольное затворничество. Проигнорировав математическую конференцию в Париже, в 2010 году, на которой предполагалось вручение «Премии тысячелетия» за доказательство гипотезы Пуанкаре, Перельман публично заявил о своём отказе от премии в миллион долларов, мотивировав это следующим образом: «Если говорить совсем коротко, то главная причина — это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми».

В 2006 году в американском журнале «The New Yorker» была опубликована большая статья «Многообразная судьба» (Manifold Destiny) журналистов Сильвии Назар и Дэвида Грубера, которые прилетели в Санкт-Петербург и лично пообщались с Григорием Перельманом. В интервью Перельман объяснил причины расставания с математическим сообществом: «Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке. Люди, подобные мне, – вот кто оказывается в изоляции….практически все они (представители научного сообщества – прим.ред.) — конформисты».

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