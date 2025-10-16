В Ханты-Мансийске состоялось открытие Первого Международного конкурса юных музыкантов «Чайковский-Дебют»

В Большом концертном зале Центра искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске состоялся торжественный концерт-открытие Первого Международного конкурса юных музыкантов «Чайковский-Дебют», посвящённого 185-летию великого русского композитора.

Концерт ознаменовал старт нового масштабного творческого соревнования, которое проводится впервые и объединяет талантливых исполнителей Уральского федерального округа. В состязании принимают участие более 100 юных музыкантов в возрасте от 6 до 15 лет. Конкурс, который планируется проводить на ежегодной основе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, станет значимой профессиональной площадкой для выявления и поддержки одаренных детей со всего региона.

По результатам конкурса, лучшие участники будут удостоены чести выступить на гала-концерте на одной из лучших площадок мира — в Большом зале Московской государственной консерватории в сопровождении симфонического оркестра.

Лауреаты конкурса «Чайковский-Дебют» будут приглашены к участию без предварительного отбора и вступительного взноса в следующем Международном юношеском конкурсе имени П.И. Чайковского, проведение которого запланировано на 2026 год, а также в Международном молодёжном фестивале имени П.И. Чайковского.

Перед началом концерта с приветственным словом выступили Директор Департамента культуры ХМАО-Югры Маргарита Козлова и Генеральный директор Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского Иван Щербак.

С видео-приветствиями также выступили лауреаты конкурса Чайковского и юношеского конкурса Чайковского Валентин Малинин (фортепиано), Соа Е (фортепиано, Республика Корея), Мария Андреева (скрипка-фортепиано) и Мауро Паоло Монополи (виолончель, Италия)

В концерте-открытии приняли участие выдающиеся музыканты – члены жюри конкурса: Андрей Писарев (Заслуженный артист РФ, фортепиано), Александр Тростянский (Заслуженный артист РФ, скрипка), Олег Кулько (Народный артист РФ, тенор), Александр Цыганков (Народный артист РФ, домра), Владислав Вальс (Заслуженный работник культуры РФ, саксофон), Денис Чефанов (фортепиано), Анна Соколова (скрипка), Александр Селиванов (баян), Шанжун Цзян (баритон, КНР), Филипп Нодель (гобой) и концертмейстер Иван Кощеев (фортепиано).

Перед концертом-открытием состоялась жеребьёвка, которая определила порядок выступлений конкурсантов в рамках предстоящих состязаний. Прослушивания участников проходят по специальностям «фортепиано», «струнные инструменты», «академический вокал», «духовые инструменты», «ударные инструменты» и «народные инструменты».

Важной составляющей проекта стала образовательная программа – перед началом конкурсных прослушиваний для участников прошла серия бесплатных мастер-классов от членов жюри конкурса.

Конкурс «Чайковский-Дебют» проводится в год 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 35-летия Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского, старейшей общественной организации России.

Конкурс проводится Ассоциацией лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского, Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии Международной академии искусств имени П.И. Чайковского, Центра искусств для одарённых детей Севера и Московского квартета имени П.И. Чайковского.

Организаторы благодарят партнёров конкурса: Концертно-театральный центр «Югра-Классик», Сургутскую филармонию, нефтесервисную компанию «МеКаМинефть» и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в Будущее».