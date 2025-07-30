В Ярославской области завершились съемки фильма «Жемчужная моя»

В Ярославле и деревне Устье Большесельского района Ярославской области завершились съёмки документального короткометражного фильма «Жемчужная моя». Проект является победителем Конкурса документального кино («Россия – взгляд в будущее») 2025 года, проводимого Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

Главная героиня – Алина Чистякова, основательница бренда жемчужных венцов и ожерелий, созданных по старинной технологии сажения по бели. Испытывая выгорание, девушка не находит себя в шумном Ярославле и отправляется в деревню, где прошло ее детство. В импозантном образе она предстает перед трактористами и плотниками, вызывая шок и трепет. Алина – личность-максималистка. «Избинг, так избинг», – решает она. Ее деревенское бытие удивительным образом повторяет архетипы Кустодиева, а сама она замирает в межвременье в попытке осознать себя.

«В фильме сочетается классическая документалистика с ее исследованием реального пространства и художественная постановка, изображающая духовный мир героя. Мы стремились к тому, чтобы живая импровизация в заданной обстановке, при драматичном конфликте, в центре которого находится героиня истории, а вокруг нее – мир современной российской деревни, – дала бы почву для простого юмора и отразила глубину повествования», – подчеркнула режиссер Софья Горленко.

Команду проекта составили специалисты из ряда регионов нашей страны. Софья Горленко и сценарист Глеб Кузнецов – авторы шести полнометражных неигровых фильмов. С ними работают оператор Егор Мясников из Екатеринбурга, звукооператор Дмитрий Крупеня из Сызрани, художник Алина Чистякова из Ярославля. На постпродакшне к работе над фильмом присоединятся композитор Марат Файзуллин из Уфы и колорист Миша Денисов из Самары.