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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойСанкт-ПетербургНа Судостроительном заводе «Северная верфь» прошел концерт марафона «Музыка в цехах»

На Судостроительном заводе «Северная верфь» прошел концерт марафона «Музыка в цехах»

editor
By editor
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северная верфь

26 августа на Судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялся концерт «Музыка в цехах», организованный телеканалом RU.TV и членом совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрием Киселевым. Почетным гостем концерта, созданного в поддержку работников предприятия, стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Проект «Музыка в цехах» был создан командой «Русской Медиагруппы» и Юрием Киселевым в 2023 году как продолжение инициативы продюсера и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева о премировании бойцов за подбитую в зоне СВО тяжелую бронетехнику западного производства.

«Музыка в цехах» — это серия концертов отечественных звезд на заводских площадках по всей стране. Артисты посетили Челябинск, Санкт-Петербург, Серпухов, Курск, Нижний Тагил и другие города, чтобы творчеством поддержать заводчан, которые своим трудом приближают Победу.

На этот раз концерт «Музыка в цехах» прошел на Судостроительном заводе «Северная верфь». Это крупнейшее предприятие, где проводится серийное строительство, ремонт и модификация боевых надводных кораблей классов корвет, фрегат, эсминец, корабли специального назначения, суда обеспечения для ВМФ России.

На сцену перед работниками предприятия вышли звезды «Русской Медиагруппы»: культовая рок-группа «Земляне», Роман Архипов, а также группа «Санкт-Петербург».

Поприветствовать заводчан и сказать им слова благодарности за их самоотверженный труд приехал также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Выступление артистов в заводских цехах – возрождение хорошей, доброй традиции. И сегодня любимые мелодии и новые песни в исполнении популярных артистов звучат на нашем знаменитом заводе, где производят суда, корабли и сложное оборудование. Со времен Петра Первого наш город – не только культурная, но и промышленная столица России. Мы гордимся как великими деятелями культуры, так и прославленными предприятиями, работающими на выполнение поручения нашего Президента о достижении технологического суверенитета и укрепляющими промышленный потенциал не только Петербурга, но и всей страны», – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

«Проект «Музыка в цехах» проходит по всей стране, на промышленных предприятиях с военной направленностью и заводах, которые работают в важных сферах экономики нашей страны, помогая нам скорее прийти к общей победе, – подчеркнул Владимир Киселев-младший, выступивший ведущим мероприятия. – Эти концерты – наша благодарность работникам. Мы привозим праздник в их дом – их цех. От сотрудников и руководства заводов звучат теплые слова в наш адрес, повышается их производительность. Люди понимают, зачем они трудятся и что мы все едины сейчас».

Концерт прошел в невероятно теплой атмосфере. Заводчане встречали исполнителей аплодисментами и с радостью подпевали любимым хитам.

Как отметили сами артисты, выступления перед работниками предприятий отличаются необыкновенной энергетикой. Для каждого артиста такие концерты – это выполнение гражданского долга, та миссия, которую должен выполнять сегодня каждый российский артист.

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