Музей современного искусства Эрарта открыл выставку «Петухи над Фудзи»

Хаманиси Кацунори. Меццо-тинто

Музей современного искусства Эрарта открыл выставку современной японской графики «Петухи над Фудзи».

Япония как страна оригинальной и высокой культуры открылась миру благодаря печатной графике укиё-э (традиционная продольная ксилография) еще в XIX веке. Классики укиё-э — Хиросигэ (1797–1858) и Хокусай (1760–1849) — жили долго и вкладывали свой богатый опыт в искусство. Священная гора Фудзи — одна из самых почитаемых святынь и предмет национальной гордости — нередко присутствует в их произведениях.

И по сей день в Японии печатная графика как область изобразительного искусства продолжает сохранять большое значение, а Фудзи остается источником бесконечного вдохновения для художников.

На выставке в Эрарте представлены работы двенадцати японских художников-графиков, которые создавались в течение последних сорока лет и охватывают широкий круг направлений и жанров: символизм, медитативная абстракция, иллюстрации к памятникам японской литературы, сюрреализм, бытовые зарисовки, гиперреализм. Большинство авторов — известные мастера, либо уже перешагнувшие 70-летний возраст, либо к нему приближающиеся. Однако в составе группы есть и несколько более молодых графиков.

«Принтозавры», как иронически называют себя некоторые авторы, — представители послевоенного поколения японских художников. Сейчас не так много тех, кто сохраняет и развивает трудоемкое традиционное искусство печатной графики, не прибегая к помощи компьютера, но они продолжают в искусстве плодотворный диалог мимолетного и вечного, Востока и Запада, традиции и современности.

Произведения, отобранные для выставки, представляют широкий спектр техник: ксилография (Сэйко Кавати), меццо-тинто (Кацунори Хаманиси, Хироаки Мияяма, Масатака Куроянаги), литография (Харуми Сонояма, Акито Танимура, Михоко Сэкигути), шелкография (Митико Хисида), шин-колле (Юдзи Хирацука), а также комбинированные техники (Такэси Сайто, Санаэ Ямамото, Норимаса Мидзутани).

Петербургскому зрителю впервые представлена обзорная выставка мастеров современной японской печатной графики. Работы этих художников демонстрировались во многих странах Азии, Европы и Америки и многократно отмечались призами международного уровня.

Выставка организована в сотрудничестве с независимым куратором Андреем Мартыновым.

Кавати Сэйко. Взлет над Фудзи

Сайто Такэси. Память-88-I

Сонояма Харуми. Знамение- D