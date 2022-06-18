В Санкт-Петербурге прошли «Большие гастроли» Московского театра «Эрмитаж»

16 и 17 июня 2022 года состоялись «Большие гастроли» Московского театра «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках федерального направления «Больших гастролей» на сцене Санкт-Петербургского государственного Молодёжного театра на Фонтанке прошли показы спектаклей «Меня нет дома» и «Три Толстяка».

Сцена из спектакля «Три толстяка»

Сцена из спектакля «Меня нет дома»

16 июня в зрительском фойе Большой сцены Санкт-Петербургского государственного Молодёжного театра на Фонтанке прошла пресс-конференция, посвященная «Большим гастролям» театра «Эрмитаж».

В пресс-конференции приняли участие:

Михаил Захарович Левитин, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер Орденов Почёта и Дружбы, дважды лауреат Премии Москвы, художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж»;

Наталья Георгиевна Бржозовская, заслуженный работник культуры РФ, заместитель художественного руководителя Молодёжного театра на Фонтанке по связям с общественностью;

Ирина Александровна Богданова, заслуженная артистка РФ, актриса Московского театра «Эрмитаж»;

Вела пресс-конференцию помощник художественного руководителя Московского театр «Эрмитаж» Наталия Георгиевна Уварова.

Выступления участников пресс-конференции:

Наталия Уварова:

– Театр «Эрмитаж» выражает искреннюю благодарность Молодёжному театру на Фонтанке и его художественному руководителю Семёну Яковлевичу Спиваку за возможность сыграть свой спектакль именно на этой сцене. Также театр «Эрмитаж» выражает благодарность Министерству культуры РФ, Комитету по культуре Санкт-Петербурга, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ и лично его генеральному директору Андрею Владимировичу Малышеву за возможность проведения гастролей и неоценимую поддержку, которая была оказана на всех этапах их подготовки.

Наталья Бржозовская:

– Дружба наших театров началась с предоставления сценической площадки. А оказалось, что это глубокая внутренняя духовная и художественная связь.

И Семён Спивак, и Михаил Левитин, — прежде всего, — сочинители. Сочинители сценического текста. Не интерпретаторы, не ниспровергатели, не «взломщики». Они с уважением относятся к автору, и, при этом, остаются верными своему собственному личному взгляду на произведение и его место в художественной культуре.

Театр «Эрмитаж» и Молодежный театр на Фонтанке – давние друзья. В 2010 году Молодежный гастролировал в Москве на сцене РАМТа и театра «Эрмитаж». В театре «Эрмитаж» играли спектакли «Школа налогоплательщиков», «Иов», «Поздняя любовь».

В 2017 году в октябре художественный руководитель театра Михаил Левитин показывал на сцене Молодёжного театра спектакль «Дон Кихот». Тогда же встретились два Дон Кихота – Дон Кихот Молодежного театра Андрей Шимко и Дон Кихот театра «Эрмитаж» Борис Романов и обменялись своими шлемами. Встреча носила название арт-поход «Путями Дон Кихота».

В 2019 году в июне на сцене Молодежного театра был показан спектакль «Цари» в постановке художественного руководителя «Эрмитажа» Михаила Левитина. В основе спектакля — поэтические трагедии двух великих русских писателей: Александра Пушкина («Борис Годунов») и Сергея Есенина («Пугачев»). Спектакль проходил в рамках Театральной олимпиады.

Михаил Левитин:

– Обэриуты, люди 20-30-х годов, — они объяснили мне, дали ответы на вопросы: зачем я живу на этом свете? Зачем я хотел такой «странный» театр создавать? Имею ли я право создать «странный» театр? Имею ли я право оставаться клоуном всю мою жизнь? Что такое клоун, в конце концов?

На все эти вопросы отвечал Даниил Хармс.

Я поставил всего Олешу, всё, что у него было. Его мало кто ставил. Последнее, что я не успел, — «Три Толстяка», — поставила моя ученица Алевтина Пузырникова. В рамках проекта «Театр Михаила Левитина глазами его учеников».

То, что ты любишь больше всего на свете, должно присутствовать в твоей жизни, в жизни твоих зрителей и твоих актёров.

Хармсу я не нужен в качестве собеседника.

Заискивание, лесть, желание быть в кругу славы, — не было свойственно этим людям. Они смертные, конечно (вроде бы).

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