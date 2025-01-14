В Санкт-Петербурге состоялась премьера короткометражного фильма-пилота «Музыка как шанс»

В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» состоялась премьера короткометражного фильма-пилота «Музыка как шанс». Это первая часть реализации 8-серийного художественного фильма. Фильм-пилот создан при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Торжественная церемония началась с выступления «Влад Колчин project» и продолжилась вручением памятных дипломов тем, кто внес важный вклад в реализацию проекта. Далее зрители смогли увидеть фильм и задать вопросы режиссеру.

История картины основана на реальных событиях и документальных книгах: «Музыка как шанс победить рассеянный склероз» Влада Колчина и «Путь познания долог, жизнь коротка. Воспоминания о Андрее Аркадьевиче Новике».

Сюжетная линия закручивается вокруг успешного джазового музыканта на пике своей карьеры неожиданного столкнувшегося с редким и быстро прогрессирующим неврологическим заболеванием, угрожающим не только его музыкальному будущему, но и его жизни.

На одном из своих концертов он случайно знакомится с врачом, который предлагает ему шанс на спасение. Несмотря на сомнения и скептицизм, музыкант решается попробовать новый метод лечения. Вскоре выясняется, что их встреча была не случайной: сам врач находится в критической ситуации и должен успеть спасти музыканта, несмотря на собственные трудности.

«Музыка как шанс» — это вдохновляющая история о том, как музыкант и врач, каждый на своем пути, преодолели огромные трудности ради общей цели — победы над неизлечимой болезнью.

Название «Музыка как шанс» является ключом к раскрытию этой истории. Музыка — важная составляющая жизни героев. Один из которых — исполнитель джаза и рока, другой — глубокий знаток и ценитель классики. В картине поднимается вопрос творчества в широком понимании этого слова, которое в тоже время является движущей силой каждого из главных героев.

Также фильм имеет прикладное значение. В России зарегистрировано около 4 млн онкобольных (данные статистических исследований Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена) и с каждым годом становится все больше людей с аутоиммунными заболеваниями. Все это люди, которые нуждаются в моральной и информационной поддержке.

«Эта история меня очень сильно по-человечески задела. Меня вообще вдохновляют люди, которые оказавшись в каких-то сложных ситуациях, независимо от внутренних или внешних обстоятельств, находят в себе силы преодолевать их, и помогают преодолевать эти трудности другим. Ну и вообще отношение к врачам. Для меня это такие как бы небожители. Удивительно прикоснуться к этому миру, миру не только какого-то необыкновенного профессионализма, но и совершенно уникальных человеческих качеств. А когда ты сам вовлечен в историю, и она вызывает у тебя какой-то отклик, есть шанс передать эти чувства другим людям, зрителям», — рассказывает режиссер, Владимир Койфман.

«Я общаюсь с этими людьми, людьми, у которых неизлечимые заболевания и страшные диагнозы, которые говорят, что все плохо. Очень многие просто заперты в своих квартирах. Но на самом деле, мир выходит намного дальше за пределы этих квартир. Мы этим проектом хотим сказать, что мир велик. Мы хотим, чтобы эти люди нас услышали…», — поясняет продюсер картины, Влад Кочин.

«Для меня это была определенная миссия, чтобы привлечь внимание общественности, и особенно государственных медицинских органов к этой проблеме. Потому что технологии этой операции, которую перенес Влад Колчин — она уникальна. Это было в уже в далеком 2009 году, и с тех пор он мог бы уже не жить на свете. Но он выжил, и он продолжает играть и радовать нас с вами», — делится актер, исполнитель одной из главных ролей, Алексей Морозов.