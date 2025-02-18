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Аксиос!

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ДомойСанкт-ПетербургГалерея К35 представляет проект «НА КОВЕР!» студии-резиденции «Непокоренные»

Галерея К35 представляет проект «НА КОВЕР!» студии-резиденции «Непокоренные»

editor
By editor
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галерея-к35
Фото © пресс-служба Галереи современного искусства K35 

Галерея К35 представляет проект «НА КОВЕР!», посвященный одной из самых известных арт-площадок Санкт-Петербурга, – студии-резиденции «Непокоренные».

С 2007 года арт-резиденция «Непокорённые» служит лабораторией для художников, созданной самими авторами ради свободы творчества. За годы существования она превратилась в платформу, давшую старт десяткам ярких имен российского современного искусства. Пространство резиденции включает десять мастерских, галерею и зону коммуникации — холл, где полы укрыты коврами, словно живой тканью диалога.

Кураторы используют ковры как важную деталь экспозиции проекта. Теперь это не просто декор, а метафора. Их узоры, напоминающие сады, отсылают не к земным пейзажам, а к утопическому Эдему. Здесь рай становится символом вечного поиска — попытки человека создать гармонию в хаотичном мире. Именно эта мечта о «городе-саде», о совершенстве, сплачивает резидентов, чьи работы различаются стилями и концепциями, но сходятся в стремлении к идеалу.

Ковры в интерьере выставочного проекта выполняют двойную роль: они визуально делят пространство на зоны, посвященные разным авторам, но одновременно сплетают экспозицию в цельное повествование. Аутентичная мебель, арт-объекты и намеренный отказ от строгой симметрии — всё это воссоздает дух мастерской: живой, немного хаотичный, наполненный энергией эксперимента. «Непокорённые» — не просто студия, а живой творческий организм.

Мы представляем работы 15 современных художников, которые в разное время были резидентами студии. Творческий хаос, непривычные форматы экспонирования повторяют атмосферу открытых студий, создавая уникальную живую творческую среду.

Художники проекта:

Екатерина Андриянова, Татьяна Ахметгалиева, Стас Багс, Илья Гапонов, Андрей Горбунов, Ирина Дрозд, Сергей Колосов, Вадим Леухин, Ася Маракулина, Владимир Мигачев, Митя Мохнорылов (Семен Мотолянец), Константин Новиков, Евгений Свердлов, Наталия Спечинская, Игорь Шарко.

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