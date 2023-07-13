Иранские кинематографисты посетили российские киностудии и открыли Дни иранского кино

Прошедшие выходные подарили ценителям самобытного иранского кино возможность посмотреть на языке оригинала несколько ярких работ от современных иранских режиссеров. С 6 по 9 июля в кинотеатре «Иллюзион» РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовало Дни иранского кино. Зрители посмотрели драмы «Хэнасс», «Виллы», «Сара и Аида», мультфильм «Лупту» и комедию «Романтическая история Имада и Туби». Мероприятие прошло в рамках Дней культуры Ирана в России.

7 июля официальное открытие Дней иранского кино посетили Масуд Ахмадванд, глава культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации; Мунир Гейди, режиссер фильма «Виллы»; Мохаммад Хоссейн Садеги, продюсер анимационного фильма «Лупту»; Екатерина Наумова, врио генерального директора РОСКИНО; Андрей Мякотин, и.о. заместителя генерального директора по развитию и коммуникациям Госфильмофонда и другие гости. Иранская делегация продюсеров находилась в Москве в том числе и для того, чтобы познакомиться с потенциальными съемочными локациями в российской столице в рамках проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России Filming Locations in Russia.

Масуд Ахмадванд, глава культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации отметил: «Кинематографические связи между Ираном и Россией в последние годы активно развиваются. Иранские фильмы получают награды российских кинофестивалей, и наоборот – российские картины завоевывают призы на фестивалях в Иране. В конце 2022 года в Тегеране прошли Дни российского кино. Сейчас в наших планах – создание совместных фильмов; также иранские сериалы будут показываться на российских VOD-платформах. Особенность сегодняшней программы Дней иранского кино в Москве – то, что эти фильмы либо касаются темы женщин и вопросов семьи, либо созданы женщинами-режиссерами».

Госпожа Мунир Гейди, режиссер фильма открытия – военной драмы «Виллы», представляя картину зрителям, рассказала, что в фильме о временах Ирано-иракской войны, она, прежде всего, пыталась показать, как переживают события семьи, матери и жены ушедших на фронт бойцов.

Врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова отметила, что проект «Дни зарубежного кино» при поддержке Минкультуры России, в рамках которого проходят иранские показы, набирает обороты: уже состоялись дни индийского, узбекского и белорусского кино, в планах – показы африканских, казахских и китайских фильмов. Также она подчеркнула, что организация дней зарубежного кино способствует и развитию деловых связей российских и зарубежных кинематографистов.

Анимационный мюзикл «Лупту», показ которого состоялся в субботу 8 июля, собрал наибольшее количество зрителей. Мохаммад Хоссейн Садеги, продюсер мультфильма, выразил большую заинтересованность в обмене опытом с российскими производителями анимации. Так, иранские кинематографисты в рамках своего кинолокационного тура в Москву посетили киностудию «Союзмультфильм» и анимационную компанию «ЯРКО», где иранская делегация ознакомилась с современными анимационными технологиями. Также кинематографисты стали гостями ВГИКа и ознакомились с творческим процессом создания анимационных фильмов студентами факультета анимации и мультимедиа. Кроме того, иранские гости посетили киноконцерн «Мосфильм», обсудив с российскими коллегами возможность пост-продакшена иранских фильмов.

Также для знакомства с потенциальными местами для съемок в Москве представители киноиндустрии Ирана посетили ВДНХ, Северный речной вокзал, Арбат, Москва-Сити, парк «Зарядье», Красную площадь, московское метро, Малый театр, ГУМ, Дом культуры «ГЭС-2» и другие достопримечательности.

В рамках мероприятий Дней культуры Ирана в России были достигнуты важные договоренности о развитии профессионального взаимодействия между российской и иранской киноиндустрией. В частности, планируется подписание совместного соглашения о кинопроизводстве. Таким образом, Иран станет первой страной региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка), c которой будет подписано такое соглашение.

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