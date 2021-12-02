Студия 3 запустила конкурс-игру «Забезушки. Зима»

1 декабря 2021 года стартовал конкурс-игра «Забезушки. Зима», организованный анимационной Студией З.

По условиям конкурса-игры участники скачивают на официальном сайте проекта www.zabezoo.ru чертеж фирменных ушек – атрибута главной героини анимационного сериала – «Забезу. Уши с хвостиком». Участники самостоятельно распечатывают чертеж и изготавливают из него модель Забезушек, затем украшают их в соответствии со своими креативными идеями в новогодней или зимней стилистике.

Участники конкурса надевают Забезушки и делают фотоснимок или селфи с Забезушками. Затем выкладывают снимок в Инстаграм с хэштегами #Забезу #Zabezoo и обязательной подпиской на эккаунт Инстаграм @zabezoo и тегированием официального эккаунта сериала @zabezoo.

В рамках конкурса запланировано проведения офлайн-акций и специальных показов мультсериала «Забезу. Уши с хвостиком» в торговых центрах, детских образовательных учреждениях, библиотеках.

Офлайн-мероприятия будут проводиться в соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой.

Объявление победителей новогоднего сета пройдет 8 января 2022 года.

Объявление победителей всего зимнего сета «Забезушки. Зима» пройдет 20 февраля 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.