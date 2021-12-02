Студия 3 запустила конкурс-игру «Забезушки. Зима»

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1 декабря 2021 года стартовал конкурс-игра «Забезушки. Зима», организованный анимационной Студией З.

По условиям конкурса-игры участники скачивают на официальном сайте проекта www.zabezoo.ru чертеж фирменных ушек – атрибута главной героини анимационного сериала – «Забезу. Уши с хвостиком». Участники самостоятельно распечатывают чертеж и изготавливают из него модель Забезушек, затем украшают их в соответствии со своими креативными идеями в новогодней или зимней стилистике.

Участники конкурса надевают Забезушки и делают фотоснимок или селфи с Забезушками. Затем выкладывают снимок в Инстаграм с хэштегами #Забезу #Zabezoo и обязательной подпиской на эккаунт Инстаграм @zabezoo и тегированием официального эккаунта сериала @zabezoo.

В рамках конкурса запланировано проведения офлайн-акций и специальных показов мультсериала «Забезу. Уши с хвостиком» в торговых центрах, детских образовательных учреждениях, библиотеках.

Офлайн-мероприятия будут проводиться в соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой.

Объявление победителей новогоднего сета пройдет 8 января 2022 года.

Объявление победителей всего зимнего сета «Забезушки. Зима» пройдет 20 февраля 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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