В Сергиевом Посаде пройдет гала-концерт открытого фестиваля-конкурса «Талант без границ»

20 марта в 13.00 во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина г. Сергиев Посад пройдет гала-концерт открытого фестиваля-конкурса «Талант без границ», которому уже 30 лет.

У фестиваля-конкурса два этапа: отборочный и финал в форме гала-концерта. Участники – индивидуальные исполнители, творческие коллективы. На этот раз они представляли муниципальные образования Московской области – городские округа Балашиха, Одинцово, Пушкинский, Дмитровский, Воскресенский, Сергиево- Посадский, Подольск, а также Владимирскую область и Москву.

В отборочном этапе фестиваля-конкурса приняли участие около 600 человек. 140 номеров рассматривались профессиональным жюри по трем номинациям: «Цирковое искусство», «Современная хореография», «Эстрадный вокал».

В финал вышло 53 участника. После окончания гала-концерта состоится торжественная церемония награждения победителей.

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