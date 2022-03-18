МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА» ПРОЙДЕТ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ А.П. ЧЕХОВА В 22-Й РАЗ

В 2022 году в ежегодном Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» принимает участие 15 театров из России и других стран. Фестиваль стартует 20 мая и продлится до 29 мая в подмосковной усадьбе А.П. Чехова «Мелихово», где писатель прожил с 1892 по 1899 годы. Фестиваль проводит музей-заповедник «Мелихово» при поддержке Министерства культуры Московской области.
В афише фестиваля 2022 года театры из Москвы и Подмосковья, Перми и Пермского края, Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы, Тамбова, Луганска, а также из Армении и Кипра.
При формировании афиши фестиваля предпочтение отдавалось постановкам, которые могут быть трансформированы для показа на пленэре – в естественных декорациях чеховской усадьбы. Помимо веранды главного дома семьи Чеховых – главной площадки фестиваля – спектакли сыграют в музейной театральной избе, а также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.
К участию в фестивале традиционно приглашались профессиональные театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о нём. Кроме того, каждый год в рамках фестиваля проходит специальная программа «В гостях у Чехова», посвященная еще одному автору. Так, на фестивале 2022 года будут представлены спектакли по произведениям Ф.М. Достоевского, чей 200-летний юбилей весь мир отмечал в прошлом году.
Организаторы фестиваля подготовили и обширную программу дополнительных фестивальных мероприятий. 21 мая зрителей ждет концертная программа «PROЗРЕНИЕ» в исполнении тенора Олега Крикуна и пианиста Алексея Гориболя, 22 мая Детский Музыкальный театр «Мелихово» при участии недавно созданного Детского симфонического оркестра «Мелихово» представит спектакль «Зеркало» по произведениям Чехова и Тэффи, а 25 мая состоится традиционный вечер памяти Олега Ефремова, в котором примут участие ученики и выпускники курсов мастера разных лет .
В рамках основной программы «Мелиховской весны – 2022» свои спектакли покажут Тульский академический театр драмы, Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского, Тамбовский молодежный театр, Луганский академический русский драматический театр им. Павла Луспекаева, Усть-Илимский театр драмы и комедии, постоянный участник фестиваля Липецкий академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, Пермские коллективы – театр «У моста» и «Молодежная студия-театр «Доминанта» из города Губаха, московские театры – «Школа драматического искусства» и Независимый театральный проект выпускников ГИТИСа (мастерской народного артиста России профессора А.В. Галибина), а также театр «АРММОНО из Армении и Русский Художественный театр Кипра. Подмосковье на фестивале представят Дмитровский драматический театр, Серпуховский музыкально-драматический театр и театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово».
Как известно, имя Чехова неразрывно связано с Московской областью. В Подмосковном селе Мелихово Антон Павлович жил и создал более 40 своих произведений. В программе фестиваля «Мелиховская весна», зародившегося в усадьбе писателя еще в конце XX века, помимо классических постановок можно встретить и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии. Ежегодно фестиваль посещает несколько тысяч зрителей, в первую очередь – жителей Подмосковья и Москвы.
Прием заявок на участие в фестивале закончился в январе. Даже в пандемийное время интерес к фестивалю не спадал – в музей поступило более сорока заявок от российских и зарубежных театров. Всего Экспертный совет фестиваля отобрал для финальной афиши фестиваля больше пятнадцати постановок.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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