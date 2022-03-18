Выставочный проект «Код Коника» представят в Гостином дворе Москвы

Выставочный проект «Код Коника» познакомит с творчеством Марка Александровича Коника (1938–2012) – одного из основоположников советского художественного проектирования середины двадцатого века и тонкого, уникального живописца. Проект состоит из двух частей. Основная экспозиция, включающая около 130 произведений, расположится в Гостином дворе с 27 марта по 24 апреля 2022 года. Также некоторые работы можно будет увидеть с 7 до 29 апреля в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК на Фрунзенской набережной.

«Код Коника» – это тайна, глубоко запрятанная в образных решениях художественных проектов и живописных работ мастера. Произведения Марка Коника привлекут любителей непостижимых загадок, пытающихся разгадать заложенные в них смыслы. Коника можно с полным правом назвать представителем «неофициального искусства» последней трети XX столетия, мирно сосуществовавшего в СССР с искусством, признанным государством. Представители этого направления обычно выполняли одобренные руководством художественные программы, занимая официальные должности в разных институциях: издательствах, союзах художников и тому подобное. И много работали «в стол», «для себя». Такова творческая судьба Коника.

Дизайнер, сценограф, живописец, педагог, теоретик искусства Марк Коник посвятил свою жизнь зарождению и развитию в СССР программного средового дизайна, то есть, проектированию общественных пространств. Он принял эстафету от школы Баухауса и ВХУТЕМАСА, ездил в Германию и изучал традиции Баухауса на месте. Коник долгие годы руководил одной из групп Центральной учебно-экспериментальной студии художественного проектирования при Союзе художников СССР, которую чаще называли «Сенежская группа», так как базировалась она в одноименном Доме творчества СХ СССР под Москвой.

Более 250 живописных работ, созданных им за полувековой период творчества, можно разделить на несколько циклов: в начале расположился «азиатский» цикл (художник родился и жил в Ташкенте вплоть до землетрясения 1968 года) – яркие геометризованные люди-фигуры на фоне треугольников и ромбов-деревьев. А далее – беспредметный и фигуративный циклы, чередующиеся в наследии мастера. Геометрически выверенные городские пейзажи-ведуты и сюрреалистические композиции с помойками, обломками рухнувшей цивилизации, на которых блуждают потерявшиеся во времени и пространстве фигуры. В Гостином дворе будут представлены, в основном, работы двух последних циклов, на Фрунзенской можно увидеть картины «азиатского цикла».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.