В Серпухове состоялся концерт с участием Натальи Подольской, Владимира Преснякова и Руслана Алехно. Праздничное мероприятие было приурочено к 80-летию со дня основания АО «Серпуховский завод «Металлист».

Музыкальный марафон «Музыка в цеху», учрежденный телеканалом RU.TV и Юрием Киселевым для поднятия «боевого духа» работников отечественных предприятий, выпускающих продукцию для российской армии, стартовал этим летом. В рамках проекта звезды российской эстрады дают концерты непосредственно в заводских цехах по всей стране.

Мероприятие началось с торжественной части, в ходе которой наградили особо отличившихся заводчан. Именно для них Владимир Пресняков исполнил свои знаменитые хиты: «Зурбаган», «Стюардесса по имени Жанна», «Хулиган». Наталья Подольская спела проникновенные и лирические композиции – «Феникс», «Ностальгия», «Конечно, да» и другие.

Публика в зале тепло принимала артистов, ведь для заводчан подобное мероприятие – большое событие. Зрители подпевали любимым хитам, танцевали и встречали каждую знакомую мелодию громкими аплодисментами.

«Мы приезжаем везде, где нас ждут. Я рада, что мы принимаем участие в марафоне телеканала RU.TV «Музыка в цеху». Это правильная и хорошая история», – поделилась Наталья Подольская.

«Публика здесь светлая и приветливая. Жаль, что концерт так быстро закончился. Я бы еще спел. Мне хотелось поучаствовать в марафоне, чтобы внести какую-то свою лепту. Очень важно поддерживать всех причастных к СВО: и воинов, и заводчан, трудящихся в тылу», – согласен Владимир Пресняков.

Руслан Алехно решил после завершения запланированной программы исполнить еще одну композицию и даже провел в зале голосование.

«Проголосовали за песню, прозвучавшую а капелла на белорусском языке. Здесь сегодня присутствовали неискушенные зрители, которые, думаю, не часто посещают концерты. И, поэтому, у них особое отношение к артисту, а у артиста – к ним. Люди искренне радовались. Уверен, что те эмоции, которые они испытали сегодня, останутся в их сердцах и душах надолго. Для исполнителя это большая честь. На мой взгляд, инициатива телеканала RU.TV очень своевременна. Сейчас – будь то выезд в горячую точку или выступление для заводчан – это просто необходимо. Потому я здесь», – рассказал исполнитель.

Фото – Дмитрий ГАВРИЛОВ