В Сети появился тизер документального фильма Алёны Полуниной «Среди мёртвых, среди живых» (рабочее название «Завершение: Трибунал»).

Картина посвящена деятельности общественных организаций и добровольцев, которые с 2014 года занимаются поиском, идентификацией и захоронением останков погибших военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в ходе вооруженного конфликта с украинской армией.

Одним из результатов этой деятельности является открытие мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» 28 ноября в поселке Видное под Луганском.

Открытие мемориала посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, Глава ЛНР Леонид Пасечник, заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, советник Главы Республики Анна Сорока, родные и близкие погибших.

Анна Сорока стала одной из героинь картины – так же как и другие жители Донбасса, которые вот уже почти 10 лет рискуют жизнью, теряют близких в борьбе за право сохранить принадлежность своим традициям, языку, культуре.

«Если кратко, то Анна Сорока и ее команда ежедневно и частным образом, в данный момент на волонтерских началах, делают то, что мало кто взялся бы делать даже за большие деньги. Я бы очень хотела увидеть Анну со “Звездой Героя России” в дальнейшем. Их работа связана с розыском погибших и пропавших без вести людей во время СВО и раньше, с самого начала геноцида народа Донбасса в 2014-м году. Это и военные, но, в первую очередь, мирные жители, ставшие жертвами обстрелов и расправ со стороны ВСУ. Работа тяжёлая, стрессовая, с множеством аспектов. Чего стоит только общение с родственниками пропавших без вести… Разумеется, их деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с СК России», – уточнила Алёна Полунина в одном из своих интервью.

Фильм снят компанией «Суббота» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.